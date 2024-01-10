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Лайфхак — як мити машину взимку, щоб вона не вийшла з ладу

10 січня 2024 12:36
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Правила зимової мийки авто: як не нашкодити машині
Регулярне миття авто взимку важливе для видалення з кузова солі, піску, реагентів, які сприяють корозії. Фото: techlifetoday.nait.ca
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Регулярно мити автомобіль потрібно без огляду на пору року. Втім за низької температури автомийка може зіпсувати автомобіль.

Про це написав Apostrophe.

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В холодну пору року до автомобіля прилипають сіль, пісок, реагенти, які використовують дорожні служби для боротьби зі зледенінням доріг. Всі ці шкідливі для машини речовини псують лакофарбове покриття та сприяють корозії. Тому їх потрібно регулярно видаляти з кузова та днища авто.

За якої температури повітря можна мити машину

  • До -5 °C — безпечна для мийки автомобіля температура.
  • До -10 °C — варто користуватися лише теплою водою та одразу висушувати машину.
  • Від -10 °C — слід відмовитися від миття авто на відкритому повітрі.
  • До -25 °C — можна мити лише у теплому боксі спеціалізованої автомийки, при цьому автомобіль має знаходитися в приміщенні пів години до та пів години після процедури.

Що станеться з авто під час мийки на вулиці за низьких температур

Одразу замерзне вода, що опинилася на поверхні машини. А крижана кірка зіпсує не лише фарбу, але й пластик, метал та гуму. Ситуацію не врятує використання гарячої води — навпаки, через різкий температурний перепад лак та фарба потріскаються.

Раніше ми писали, як взимку тримати фари автомобіля в абсолютній чистоті. Також пояснювали, чому авто витрачає забагато оливи та, як це усунути.

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