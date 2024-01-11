Іржа на автомобілі: як попередити її появу взимку

В зимових умовах машини зазнають підвищеного корозійного ризику. Фото: cars.com

Взимку кузов автомобіля особливо схильний до іржавіння через перепад температур, сніг, лід, пісок, сіль та реагенти. Щоб машина пройшла холодний сезон без втрат, потрібно дотримуватися кількох простих правил з профілактики корозії.

Про це написав Hyser.

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Пошкодження лакофарбового покриття автомобіля дорожнім сміттям (пісок, бруд, дрібне каміння), а також сіллю та реагентами, якими щедро засипають дороги комунальні служби.

Волога (дощ, сніг та лід), яка потрапляє на пошкоджені ділянки кузова та днища авто, й прискорює корозію.

Підвищена вологість в салоні автомобіля.

Методи боротьби з корозією

Нанесення антикорозійних засобів на кузов та днище автомобіля.

Очищення автомобіля від снігу та бруду після кожної поїздки запобігатиме накопиченню вологи.

Миття авто для видалення солі та реагентів.

Підтримання сухості в салоні.

Своєчасний ремонт відколів та інших дрібних пошкоджень лакофарбового покриття.

Збереження дистанції від інших автомобілів на дорозі для уникнення потрапляння бруду та каміння на кузов вашого авто.

Нанесення антигравійної плівки, яка захистить від дрібного дорожнього сміття.

Використання поліроля або воску для створення захисного шару на кузові.

Регулярний огляд автомобіля на предмет пошкоджень та корозії з метою виявити проблеми на ранніх стадіях їх виникнення.

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