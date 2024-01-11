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Лайфхаки для водіїв — чому авто іржавіють взимку та як з цим боротися

11 січня 2024 10:46
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Іржа на автомобілі: як попередити її появу взимку
В зимових умовах машини зазнають підвищеного корозійного ризику. Фото: cars.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Взимку кузов автомобіля особливо схильний до іржавіння через перепад температур, сніг, лід, пісок, сіль та реагенти. Щоб машина пройшла холодний сезон без втрат, потрібно дотримуватися кількох простих правил з профілактики корозії.

Про це написав Hyser.

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Причини виникнення іржі

  • Пошкодження лакофарбового покриття автомобіля дорожнім сміттям (пісок, бруд, дрібне каміння), а також сіллю та реагентами, якими щедро засипають дороги комунальні служби.
  • Волога (дощ, сніг та лід), яка потрапляє на пошкоджені ділянки кузова та днища авто, й прискорює корозію.
  • Підвищена вологість в салоні автомобіля.

Методи боротьби з корозією

  • Нанесення антикорозійних засобів на кузов та днище автомобіля.
  • Очищення автомобіля від снігу та бруду після кожної поїздки запобігатиме накопиченню вологи.
  • Миття авто для видалення солі та реагентів.
  • Підтримання сухості в салоні.
  • Своєчасний ремонт відколів та інших дрібних пошкоджень лакофарбового покриття.
  • Збереження дистанції від інших автомобілів на дорозі для уникнення потрапляння бруду та каміння на кузов вашого авто.
  • Нанесення антигравійної плівки, яка захистить від дрібного дорожнього сміття.
  • Використання поліроля або воску для створення захисного шару на кузові.
  • Регулярний огляд автомобіля на предмет пошкоджень та корозії з метою виявити проблеми на ранніх стадіях їх виникнення.

Раніше експерти назвали п'ять моделей автомобілів, які іржавіють найшвидше. Також фахівці пояснили, чим загрожує машині тривалий простій взимку.

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