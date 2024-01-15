Лайфхаки для водителей: о каких неприятностях свидетельствует вибрация руля

В исправной машине руль дрожать не будет. Фото: factorytwofour.com

Часто водители не уделяют должного внимания вибрациям руля во время движения автомобиля. Такая беспечность может привести к большим проблемам.

Об этом написал Hyser.

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Симптомы 1

Размашистая вибрация на руле при небольшой скорости.

Диагноз 1

Спуск шины переднего колеса.

Симптомы 2

Вибрация на руле при небольшой скорости сопровождается ритмичным звуком, синхронным с вращением колес.

Диагноз 2

Открутилось колесо.

Симптомы 3

Вибрация руля.

Диагноз 3

Люфт шарниров ходовой части — немедленно отправляйтесь в СТО.

Симптомы 4

Сильная вибрация руля.

Диагноз 4

Искривленный диск колеса.

Руль может дрожать из-за неполадок подвески или рулевых тяг:

Шарниры шаровых могут быть покрыты коррозией или износиться.

Износ рулевых пальцев.

Выход из строя втулок рулевой рейки.

Выход из строя подшипника ступицы.

Выход из строя шарниров скоростей и сайлен-блоков передних рычагов.

Важно: проверять подвеску и рулевую тягу на эти поломки нужно только после проверки колес и дисков.

Ранее мы писали, чем грозит автомобилю длительный простой зимой. Также сообщалось, что нельзя делать водителям во время вьюги.