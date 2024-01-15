Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Если начал вибрировать руль в авто — каких неприятностей следует ожидать arrow

Если начал вибрировать руль в авто — каких неприятностей следует ожидать

15 января 2024 15:30
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Лайфхаки для водителей: о каких неприятностях свидетельствует вибрация руля
В исправной машине руль дрожать не будет. Фото: factorytwofour.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Часто водители не уделяют должного внимания вибрациям руля во время движения автомобиля. Такая беспечность может привести к большим проблемам.

Об этом написал Hyser.

Читайте также:
  • Симптомы 1

Размашистая вибрация на руле при небольшой скорости.

  • Диагноз 1

Спуск шины переднего колеса.

  • Симптомы 2

Вибрация на руле при небольшой скорости сопровождается ритмичным звуком, синхронным с вращением колес.

  • Диагноз 2

Открутилось колесо.

  • Симптомы 3

Вибрация руля.

  • Диагноз 3

Люфт шарниров ходовой части — немедленно отправляйтесь в СТО.

  • Симптомы 4

Сильная вибрация руля.

  • Диагноз 4

Искривленный диск колеса.

Руль может дрожать из-за неполадок подвески или рулевых тяг:

  • Шарниры шаровых могут быть покрыты коррозией или износиться.
  • Износ рулевых пальцев.
  • Выход из строя втулок рулевой рейки.
  • Выход из строя подшипника ступицы.
  • Выход из строя шарниров скоростей и сайлен-блоков передних рычагов.

Важно: проверять подвеску и рулевую тягу на эти поломки нужно только после проверки колес и дисков.

Ранее мы писали, чем грозит автомобилю длительный простой зимой. Также сообщалось, что нельзя делать водителям во время вьюги.

ремонт
авто
лайфхаки
советы
автомобиль

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме