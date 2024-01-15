Лайфхаки для водителей: о каких неприятностях свидетельствует вибрация руля

Если начал вибрировать руль в авто — каких неприятностей следует ожидать
Часто водители не уделяют должного внимания вибрациям руля во время движения автомобиля. Такая беспечность может привести к большим проблемам.
Об этом написал Hyser.
- Симптомы 1
Размашистая вибрация на руле при небольшой скорости.
- Диагноз 1
Спуск шины переднего колеса.
- Симптомы 2
Вибрация на руле при небольшой скорости сопровождается ритмичным звуком, синхронным с вращением колес.
- Диагноз 2
Открутилось колесо.
- Симптомы 3
Вибрация руля.
- Диагноз 3
Люфт шарниров ходовой части — немедленно отправляйтесь в СТО.
- Симптомы 4
Сильная вибрация руля.
- Диагноз 4
Искривленный диск колеса.
Руль может дрожать из-за неполадок подвески или рулевых тяг:
- Шарниры шаровых могут быть покрыты коррозией или износиться.
- Износ рулевых пальцев.
- Выход из строя втулок рулевой рейки.
- Выход из строя подшипника ступицы.
- Выход из строя шарниров скоростей и сайлен-блоков передних рычагов.
Важно: проверять подвеску и рулевую тягу на эти поломки нужно только после проверки колес и дисков.
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