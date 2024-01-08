Четыре совета, как избежать отрыва колеса авто во время движения

Лайфхак — что делать, чтобы во время движения у машины не оторвалось колесо
Отрыв колеса во время движения на скорости влечет за собой опасное ДТП с непредсказуемыми последствиями. Поэтому водителям нужно знать причины, по которым случается поломка, чтобы вовремя предотвратить опасность.
Об этом написала "Твоя машина".
Крепежные элементы
Повреждение или износ болтов и гаек, крепящих колесо к ступице, является самой распространенной причиной отрыва колеса.
Подвеска, шаровая опора, ступица колеса
Удары об ямы и бордюры могут повредить подвеску, шаровую опору или ступицу колеса. Такие повреждения ослабляют крепление, что приводит к отрыву колеса. Также повредить важные элементы может ржавчина.
Как избежать отрыва колеса
- Периодически проверять состояние крепежных элементов колеса, подвески и ступицы.
- Устанавливать колесо следует правильно с использованием динамометрического ключа для затяжки болтов и гаек, что поможет обеспечить правильное давление.
- Постоянно проверять смазку элементов подвески и крепление колес для предотвращения формирования ржавчины.
- Пытайтесь избегать больших ям и бордюров или по крайней мере преодолевать их на минимальной скорости.
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