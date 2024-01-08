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Лайфхак — что делать, чтобы во время движения у машины не оторвалось колесо

8 января 2024 19:50
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Четыре совета, как избежать отрыва колеса авто во время движения
Ситуация, когда колесо отрывается во время движения, крайне опасна, но большинство таких случаев можно предотвратить. Фото: reddit.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Отрыв колеса во время движения на скорости влечет за собой опасное ДТП с непредсказуемыми последствиями. Поэтому водителям нужно знать причины, по которым случается поломка, чтобы вовремя предотвратить опасность.

Об этом написала "Твоя машина".

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Крепежные элементы

Повреждение или износ болтов и гаек, крепящих колесо к ступице, является самой распространенной причиной отрыва колеса.

Подвеска, шаровая опора, ступица колеса

Удары об ямы и бордюры могут повредить подвеску, шаровую опору или ступицу колеса. Такие повреждения ослабляют крепление, что приводит к отрыву колеса. Также повредить важные элементы может ржавчина.

Как избежать отрыва колеса

  1. Периодически проверять состояние крепежных элементов колеса, подвески и ступицы.
  2. Устанавливать колесо следует правильно с использованием динамометрического ключа для затяжки болтов и гаек, что поможет обеспечить правильное давление.
  3. Постоянно проверять смазку элементов подвески и крепление колес для предотвращения формирования ржавчины.
  4. Пытайтесь избегать больших ям и бордюров или по крайней мере преодолевать их на минимальной скорости.

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