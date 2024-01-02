Тормоза авто внезапно отказали: инструкция по выживанию для водителей

Отказ тормозов — опасная ситуация, требующая спокойной и осознанной реакции. Фото: tiresplus.com

Отказ тормозной системы автомобиля требует быстрой реакции водителя. Что делать в сложной ситуации.

Об этом сообщил Sante Plus.

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Если тормозная система вышла из строя, причинами могут быть:

утечка тормозной жидкости;

проблема с тормозными колодками;

неисправность гидравлической системы.

Прокачка тормозов

В первую очередь попробуйте прокачать тормоза. Иногда это действие может создать достаточное давление в системе, чтобы обеспечить частичное торможение. Если это не сработало, нужно переходить к альтернативным методам.

Торможение двигателем

Постепенно и плавно снижайте скорость. Во время этого процесса двигатель создает естественное сопротивление, помогая замедлить автомобиль.

Ручной тормоз

Важно применять ручной тормоз плавно, чтобы избежать внезапного заноса. Если автомобиль начинает скользить, поверните руль в направлении заноса, чтобы восстановить контроль.

Преимущества местности

Чтобы снизить скорость автомобиля, используйте окружающую среду.

подъемы;

повороты;

сопротивление воздуха.

Используйте сигналы

Следует включить аварийную световую сигнализацию, чтобы предупредить других водителей о внештатной ситуации. Подавайте звуковые сигналы, если срочно нужно изменить полосу движения или замедлиться.

Безопасное место для остановки

Ищите обочину с жестким покрытием или автостоянку. Избегайте густонаселенных районов или участков с интенсивным движением транспорта.

Периодическая профилактика

Регулярное техническое обслуживание автомобиля поможет избежать подобных ситуаций.

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