Лайфхаки: как тормозить зимой, чтобы не потерять контроль над авто

Нет ничего страшнее, чем занос автомобиля на снегу или льду, когда водитель пытается удержать машину под контролем. Фото: uchanics.ca

Для водителей зима наполнена снегом, льдом, мокрым снегом и ледяным дождем, которые могут создать опасные условия на дороге. Избегайте экстренного торможения и плавно снижайте скорость.

Об этом написал Wagnerbrake.

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Нет ничего страшнее, чем занос автомобиля на снегу или льду, когда водитель пытается удержать машину под контролем. Основа безопасной езды зимой — эффективное использование тормозов.

Плавная езда

Плавное управление автомобилем — лучший способ безопасного передвижения по заснеженным и покрытым льдом дорогам. Не нужно производить резких движений, поворотов руля и других действий, которые могут привести к потере сцепления с дорогой.

Постепенная остановка

Приближаясь к перекрестку или знаку "Стоп", замедляйте движение постепенно. Сняв ногу с педали газа задолго до перекрестка, можно избежать необходимости часто использовать тормоза. Чем меньше вам придется нажимать на тормоза, тем меньше риск столкновения с едущим впереди транспортным средством.

Избегайте резкого торможения

Такое действие может привести к заносу. Если вы чувствуете, что попадаете в передрягу, постепенно отпускайте педаль акселератора, это поможет вам восстановить контроль над автомобилем.

Снижение скорости

Не превышайте скорость в соответствии с состоянием дороги и погодными условиями. Слишком быстрая езда может привести к заносу или скольжению и потере контроля над автомобилем. Более медленная езда также дает больше времени для реакции на действия других водителей.

Держите дистанцию

Не едьте за другими автомобилями слишком близко. На снегу и льду нужно больше времени для безопасной остановки. Этого можно добиться, увеличив дистанцию между собой и другими водителями вдвое или даже больше расстояния в обычную хорошую погоду.

Правильное использование ABS

Антиблокировочная система (ABS) работает со штатными тормозами, автоматически прокачивая их. Чтобы активировать ABS, нажмите на педаль тормоза — не отпускайте ее. Услышите пульсацию и, возможно, рычание — это нормально.

Но на снегу эта система не работает должным образом, поэтому не полагайтесь на ABS во время езды на оледеневших дорогах.

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