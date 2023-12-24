Лайфхаки: як гальмувати взимку, щоб не втратити контроль над авто

Немає нічого страшнішого, ніж занос автомобіля на снігу або льоду, коли водій намагається втримати машину під контролем. Фото: uchanics.ca

Для водіїв зима наповнена снігом, льодом, мокрим снігом та крижаним дощем, які можуть створити небезпечні умови на дорозі. Уникайте екстреного гальмування та плавно знижуйте швидкість.

Про це написав Wagnerbrake.

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Немає нічого страшнішого, ніж занос автомобіля на снігу або льоду, коли водій намагається втримати машину під контролем. Основа безпечної їзди взимку — ефективне користування гальмами.

Плавна їзда

Плавне керування автомобілем — найкращий спосіб безпечного пересування засніженими та вкритими льодом дорогами. Не потрібно робити різких рухів, поворотів керма та інших дій, які можуть призвести до втрати зчеплення з дорогою.

Поступова зупинка

Наближаючись до перехрестя або знаку "Стоп", сповільнюйте рух поступово. Знявши ногу з педалі газу задовго до перехрестя, можна уникнути необхідності часто використовувати гальма. Чим менше вам доведеться натискати на гальма, тим менше ризик зіткнення з транспортним засобом, що їде попереду.

Уникайте різкого гальмування

Така дія може призвести до заносу. Якщо ви відчуваєте, що потрапляєте в халепу, поступово відпускайте педаль акселератора, це допоможе вам відновити контроль над автомобілем.

Зниження швидкості

Не перевищуйте швидкість відповідно до стану дороги та погодних умов. Занадто швидка їзда може призвести до заносу або ковзання й втрати контролю над автомобілем. Повільніша їзда також дає більше часу для реакції на дії інших водіїв.

Тримайте дистанцію

Не їдьте за іншими автомобілями занадто близько. На снігу та льоду потрібно більше часу для безпечної зупинки. Цього можна досягти, збільшивши дистанцію між собою та іншими водіями вдвічі або навіть більше від відстані у звичайну гарну погоду.

Правильне використання ABS

Антиблокувальна система (ABS) працює зі штатними гальмами, автоматично прокачуючи їх. Щоб активувати ABS, сильно натисніть на педаль гальма — не відпускайте її. Почуєте пульсацію й, можливо, гарчання -- це нормально.

Але на снігу ця система не працює належним чином, тому не покладайтеся на ABS під час їзди на зледенілих дорогах.

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