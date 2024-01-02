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Лайфхаки — як взимку зупинити автомобіль, якщо раптово відмовили гальма

2 січня 2024 17:35
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Гальма авто раптово відмовили: інструкція з виживання для водіїв
Відмова гальм — небезпечна ситуація, яка вимагає спокійної та усвідомленої реакції. Фото: tiresplus.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Відмова гальмівної системи автомобіля вимагає швидкої реакції водія. Що робити в складній ситуації.

Про це повідомив Sante Plus.

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Якщо гальмівна система вийшла з ладу, причинами можуть бути:

  • витік гальмівної рідини;
  • проблема з гальмівними колодками;
  • несправність гідравлічної системи.

Прокачування гальм

Насамперед спробуйте прокачати гальма. Іноді ця дія може створити достатній тиск у системі, щоб забезпечити часткове гальмування. Якщо це не спрацювало, потрібно переходити до альтернативних методів.

Гальмування двигуном

Поступово та плавно знижуйте швидкість. Під час цього процесу двигун створює природний опір, допомагаючи сповільнити автомобіль.

Ручне гальмо

Важливо застосовувати ручне гальмо плавно, щоб уникнути раптового заносу. Якщо автомобіль починає ковзати, поверніть кермо в напрямку заносу, щоб відновити контроль.

Переваги місцевості

Використовуйте навколишнє середовище, щоб знизити швидкість автомобіля:

  • підйоми;
  • повороти;
  • опір повітря.

Використовуйте сигнали

Варто увімкнути аварійну світлову сигналізацію, щоб попередити інших водіїв про позаштатну ситуацію. Подавайте й звукові сигнали, якщо терміново потрібно змінити смугу руху або сповільнитись.

Безпечне місце для зупинки

Шукайте узбіччя з твердим покриттям або автостоянку. Уникайте густонаселених районів або ділянок з інтенсивним рухом транспорту.

Періодична профілактика

Регулярне технічне обслуговування автомобіля допоможе уникнути подібних ситуацій.

Раніше ми писали, як самотужки приготувати рідину для омивача лобового скла. Також повідомляли, як взимку тримати фари автомобіля в абсолютній чистоті.

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