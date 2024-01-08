Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Лайфхак — що робити, аби під час руху у машини не відірвалося колесо arrow

Лайфхак — що робити, аби під час руху у машини не відірвалося колесо

8 січня 2024 19:50
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Чотири поради, як уникнути відриву колеса авто під час руху
Ситуація, коли колесо відривається під час руху, є вкрай небезпечною, але більшості таких випадків можна запобігти. Фото: reddit.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Відрив колеса під час руху на швидкості спричиняє небезпечне ДТП з непередбачуваними наслідками. Тому водіям потрібно знати причини, через які трапляється поломка, щоб вчасно запобігти небезпеці.

Про це написала "Твоя машина".

Читайте також:

Кріпильні елементи

Пошкодження або зношування болтів та гайок, які кріплять колесо до маточини, є найпоширенішою причиною відриву колеса.

Підвіска, шарова опора, маточина колеса

Удари об ями та бордюри можуть пошкодити підвіску, шарову опору або маточину колеса. Такі ушкодження послаблюють кріплення, що призводить до відриву колеса. Також пошкодити важливі елементи може іржа.

Як уникнути відриву колеса

  1. Періодично перевіряти стан кріпильних елементів колеса, підвіски та маточини.
  2. Встановлювати колесо слід правильно, з використанням динамометричного ключа для затягування болтів та гайок, що допоможе забезпечити правильний тиск.
  3. Постійно перевіряти змащення елементів підвіски та кріплення коліс для запобігання формування іржі.
  4. Намагатися уникати великих ям та бордюрів або принаймні долати їх на мінімальній швидкості.

Раніше експерт розповів про три корисні приховані функції в авто. Також повідомляли, якими поломками авто загрожує мороз та як їх уникнути.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

Актуальне по темі