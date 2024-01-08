Чотири поради, як уникнути відриву колеса авто під час руху

Ситуація, коли колесо відривається під час руху, є вкрай небезпечною, але більшості таких випадків можна запобігти. Фото: reddit.com

Відрив колеса під час руху на швидкості спричиняє небезпечне ДТП з непередбачуваними наслідками. Тому водіям потрібно знати причини, через які трапляється поломка, щоб вчасно запобігти небезпеці.

Про це написала "Твоя машина".

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Кріпильні елементи

Пошкодження або зношування болтів та гайок, які кріплять колесо до маточини, є найпоширенішою причиною відриву колеса.

Підвіска, шарова опора, маточина колеса

Удари об ями та бордюри можуть пошкодити підвіску, шарову опору або маточину колеса. Такі ушкодження послаблюють кріплення, що призводить до відриву колеса. Також пошкодити важливі елементи може іржа.

Як уникнути відриву колеса

Періодично перевіряти стан кріпильних елементів колеса, підвіски та маточини. Встановлювати колесо слід правильно, з використанням динамометричного ключа для затягування болтів та гайок, що допоможе забезпечити правильний тиск. Постійно перевіряти змащення елементів підвіски та кріплення коліс для запобігання формування іржі. Намагатися уникати великих ям та бордюрів або принаймні долати їх на мінімальній швидкості.

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