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Якщо почало вібрувати кермо в авто — яких неприємностей слід очікувати

15 січня 2024 15:30
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Лайфхаки для водіїв: про які неприємності свідчить вібрація керма
У справній машині кермо тремтіти не буде. Фото: factorytwofour.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Часто водії не приділяють належної уваги вібраціям керма під час руху автомобіля. Така недбалість може призвести великих проблем.

Про це написав Hyser.

Читайте також:
  • Симптоми 1

Розмашиста вібрація на кермі при невеликій швидкості.

  • Діагноз 1

Спуск шини переднього колеса.

  • Симптоми 2

Вібрація на кермі при невеликій швидкості супроводжується ритмічним звуком, синхронним з обертанням коліс.

  • Діагноз 2

Відкрутилося колесо.

  • Симптоми 3

Вібрація керма.

  • Діагноз 3

Люфт шарнірів ходової частини — негайно рушайте в СТО.

  • Симптоми 4

Сильна вібрація керма.

  • Діагноз 4

Викривлений диск колеса.

Кермо може тремтіти через неполадки підвіски або рульових тяг:

  • Шарніри кульових можуть бути покриті корозією або зноситися.
  • Зношування рульових пальців.
  • Вихід з ладу втулок кермової рейки.
  • Вихід з ладу підшипника маточини.
  • Вихід з ладу шарнірів швидкостей та сайлен-блоків передніх важелів.

Важливо: перевіряти підвіску та рульові тяги на ці поломки потрібно лише після перевірки коліс та дисків.

Раніше ми писали, чим загрожує автомобілю тривалий простій взимку. Також повідомляли, чого не можна робити водіям під час хурделиці.

ремонт
авто
лайфхаки
поради
автомобіль

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