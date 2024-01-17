Лайфхаки: чого не потрібно робити, щоб очистити лобове скло автомобіля від криги

Експерти не радять використовувати шкребки для очистки вітрового скла. Фото: oldcarsweekly.com

Лобове скло автомобіля досить крихке, щоб застосовувати щодо його очистки від криги грубу силу або сумнівні швидкі методі. Розповідаємо, що робити та чого уникати, аби розморозити вітрове скло без зайвого клопоту, не подряпавши його.

Про це написав Sante Plus.

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Прогрійте автомобіль

Якщо автомобіль оснащений електричним розморожувачем, то лід зникне за кілька хвилин.

В іншому випадку, увімкніть обігрівач й встановіть вентилятор в режим "На лобове скло" і крига незабаром розтане.

Важливо!

Не використовуйте склоочисники в цей час, адже вони, ймовірно, прилипли до лобового скла, що може призвести до перегорання запобіжника.

Не вмикайте двірники, як тільки лід починає танути, позаяк ризикуєте миттєво пошкодити гуму склоочисників.

Антикригова рідина або спирт

Залийте спеціальну рідину для розморожування в бачок омивача лобового скла.

Розпиліть антикригову рідину на лобове скло ззовні. Якщо немає такої рідини, скористайтеся медичним спиртом.

Заведіть автомобіль, увімкніть обігрів й зачекайте деякий час.

Ковдра та коробка сірників

Для запобігання утворенню льоду:

увечері накривайте лобове скло спеціальною ковдрою або використовуйте тонкий брезент чи старе покривало;

щоб склоочисники не примерзали до скла, покладіть між ними сірникову коробку, перш ніж накривати скло ковдрою.

Як не слід видаляти лід з лобового скла

Не використовуйте скребок

Вітрове скло легко подряпати, тому не користуйтеся скребком, який призначений для бокових та заднього вікон.

Уникайте оцту

Розпилення суміші оцту та води для запобігання обмерзанню є досить поширеною практикою, але оцет є кислотою й може пошкодити лакофарбове покриття автомобіля.

Ні в якому разі не розморожуйте скло гарячою водою

Ніколи не поливайте лобове скло гарячою водою, позаяк це призведе до появи тріщин через термічний шок.

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