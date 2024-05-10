Чим можна, а чим не варто чистити лобове скло від залишків комах — корисні поради

Після комах лобове має жахливий вигляд. Фото: pointepestcontrol.net

В теплий сезон року лобове скло автомобіля постійно вкривається рештками комах, які на швидкості розбиваються об машину. Найкраще цей бруд прибирає спеціальний засіб для глибокого очищення скла, але за бажання заощадити, можна спробувати економніший спосіб.

Про це написав Invisible Glass.

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WD-40. Засіб, який допомагає видалити старе мастило з металевих з’єднань. Він не призначений для очищення скла. Засіб не випаровується повністю та залишає липку плівку на лобовому склі, яку потім потрібно очистити за допомогою іншого засобу.

Засіб, який допомагає видалити старе мастило з металевих з’єднань. Він не призначений для очищення скла. Засіб не випаровується повністю та залишає липку плівку на лобовому склі, яку потім потрібно очистити за допомогою іншого засобу. Coca-Cola. Народний засіб, від якого потрібно триматися якнайдалі. Напій містить вугільну кислоту, яка допомагає видалити бруд. Однак величезна кількість цукру в газованій воді залишається у вигляді липкої плівки, яку також потрібно змивати. Інша проблема — Coca-Cola може легко пошкодити лакофарбове покриття автомобіля.

Народний засіб, від якого потрібно триматися якнайдалі. Напій містить вугільну кислоту, яка допомагає видалити бруд. Однак величезна кількість цукру в газованій воді залишається у вигляді липкої плівки, яку також потрібно змивати. Інша проблема — Coca-Cola може легко пошкодити лакофарбове покриття автомобіля. Засіб для миття посуду. Він не шкідливий для лобового скла, хоча й може залишати мильні смуги. Але цей засіб містить сильні хімічні речовини, призначені для видалення їжі з тарілок та каструль. Це означає, що він може пошкодити важливий прозорий верхній шар фарби з авто.

Автоматичні автомийки

Скоріш за все автомийка не допоможе, адже залишки від комах занадто тверді й сухі, щоб їх можна було видалити у такий спосіб.

Якщо уважно оглянути лобове скло після мийки, ймовірно, ви все одно знайдете на ньому комах.

Отже, без локального чищення не обійтися.

Як правильно видаляти залишки комах з лобового скла

Розведіть білий оцет з водою у співвідношенні 1:1.

Нанесіть суміш на лобове скло.

Дайте залишкам комах кілька хвилин добре просякнути.

Протріть скло серветкою з мікрофібри, яка на відміну від ганчірки та паперових рушників не залишає ворсинок.

Тріть не сильно, м’якими рухами вперед та назад.

Якщо з першого разу видалилося не все, повторіть ще раз.

Після того, як скло висохне обробіть вікна засобом для захисту від дощу. Гідрофобне покриття призначене для відведення води, але також запобігає прилипанню комах.

Раніше ми писали, як самостійно відремонтувати тріснуте лобове скло. Також розповідали, чому не працює склопідйомник в авто та як повернути скло на місце.