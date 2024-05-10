Чем можно, а чем не стоит чистить лобовое стекло от остатков насекомых — полезные советы

После насекомых лобовое выглядит ужасно. Фото: pointepestcontrol.net

В теплый сезон года лобовое стекло автомобиля постоянно покрывается остатками насекомых, которые на скорости разбиваются о машину. Лучше всего эту грязь убирает специальное средство для глубокой очистки стекла, но при желании сэкономить можно попробовать другой способ.

Об этом пишет Invisible Glass.

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WD-40. Средство, которое помогает удалить старую смазку с металлических соединений. Оно не предназначено для чистки стекла. Средство не улетучивается полностью и оставляет липкую пленку на лобовом стекле, которую затем нужно очистить с помощью другого средства.

Средство, которое помогает удалить старую смазку с металлических соединений. Оно не предназначено для чистки стекла. Средство не улетучивается полностью и оставляет липкую пленку на лобовом стекле, которую затем нужно очистить с помощью другого средства. Coca-Cola. Народное средство, от которого нужно держаться подальше. Напиток содержит угольную кислоту, которая помогает удалить грязь. Однако огромное количество сахара в газировке остается в виде липкой пленки, которую также нужно смывать. Другая проблема — Coca-Cola может легко повредить лакокрасочное покрытие автомобиля.

Народное средство, от которого нужно держаться подальше. Напиток содержит угольную кислоту, которая помогает удалить грязь. Однако огромное количество сахара в газировке остается в виде липкой пленки, которую также нужно смывать. Другая проблема — Coca-Cola может легко повредить лакокрасочное покрытие автомобиля. Средство для мытья посуды. Оно не вредно для лобового стекла, хотя может оставлять мыльные полосы. Но это средство содержит сильные химические вещества, предназначенные для удаления пищи с тарелок и кастрюль. Это означает, что оно может повредить важный прозрачный верхний слой краски на авто.

Автоматические автомойки

Скорее всего, автомойка не поможет, ведь остатки от насекомых слишком жесткие и сухие, чтобы их можно было удалить таким образом.

Если внимательно осмотреть лобовое стекло после мойки, вероятно вы все равно найдете на нем насекомых.

Следовательно, без локальной чистки не обойтись.

Как правильно удалять остатки насекомых с лобового стекла

Разведите белый уксус с водой в соотношении 1:1.

Нанесите смесь на лобовое стекло.

Дайте остаткам насекомых несколько минут хорошо пропитаться.

Протрите стекло салфеткой из микрофибры, которая в отличие от тряпок и бумажных полотенец не оставляет ворсинок.

Трите не сильно, мягкими движениями вперед и назад.

Если с первого раза удалилось не все, повторите снова.

После того, как стекло высохнет, обработайте окна средством для защиты от дождя. Гидрофобное покрытие предназначено для отвода воды, но также предотвращает прилипание насекомых.

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