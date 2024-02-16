Как закрыть окно в авто, если сломался стеклоподъемник – лайфхаки

Стеклоподъемники часто отказывают из-за механических повреждений. Фото: dubizzle.com

Ситуация, когда заклинивает окно автомобиля, оборудованного автоматическими стеклоподъемниками, неприятна. Но важно выявить причину поломки, чтобы понимать, как действовать дальше.

Об этом написал Glass Doctor.

Вероятные причины неисправности

Блокировка дверей для безопасности детей

Убедитесь, что замок безопасности не активирован, поскольку он не позволяет окну открываться и закрываться.

Предохранители

Загляните в инструкцию по эксплуатации автомобиля, чтобы найти силовой предохранитель для окна. Убедитесь, что предохранители не перегорели и при необходимости замените их.

Нажатие и пауза

Нажимайте переключатель стеклоподъемника вверх и вниз. Если вы слышите шум изнутри двери, скорее всего, переключатель работает, но моторчик стеклоподъемника вышел из строя.

Приборная панель

Нажмите на переключатель стеклоподъемника и посмотрите на показатели панели приборов. Если при нажатии вольтметр прыгает на меньшую величину, возможно, переключатель неисправен.

Главный переключатель

Если не работает пассажирское или заднее стекло, попробуйте использовать главный переключатель на дверце со стороны водителя. Если окно снова заработает, вероятно, виноват местный переключатель на пассажирской или задней двери.

Показатели амперметра

С помощью амперметра проверьте исправность проводки и двигателя стеклоподъемника.

Как починить застрявшее окно автомобиля

С помощью переключателя

Заведите автомобиль.

Закройте дверь.

Несколько раз нажмите на переключатель стеклоподъемника.

Повторите попытку, если это не удастся сделать с первого раза.

С помощью физической силы

Заведите автомобиль.

Откройте дверь автомобиля и зажмите окно между ладонями.

Попросите кого-нибудь нажать и удерживать кнопку на окне.

Постепенно нажимая, поднимите ладонями окно вверх.

Понятно, что это только временное решение. Если окно удалось вернуть на место, не опускайте его, пока не сможете обратиться к специалисту.

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