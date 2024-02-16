Як закрити вікно в авто, якщо зламався склопідйомник — лайфхаки

Склопідйомники часто відмовляють через механічні ушкодження. Фото: dubizzle.com

Ситуація, коли заклинює вікно автомобіля, обладнаного автоматичними склопідйомниками, неприємна. Але важливо виявити причину поломки, щоб розуміти, як діяти далі.

Про це написав Glass Doctor.

Ймовірні причини несправності

Блокування дверей для безпеки дітей

Перевірте, щоб замок безпеки був не активований, позаяк він не дозволяє вікну відкриватися та закриватися.

Запобіжники

Зазирніть до інструкції з експлуатації автомобіля, щоб знайти силовий запобіжник для вікна. Перевірте, чи не перегорілі запобіжники та за потреби замініть їх.

Натискання та пауза

Натискайте перемикач склопідйомника вгору та вниз. Якщо ви чуєте шум зсередини дверей, швидше за все, перемикач працює, але моторчик склопідйомника вийшов з ладу.

Панель приладів

Натисніть перемикач склопідйомника та подивіться на показники панелі приладів. Якщо при натисканні вольтметр стрибає на найменшу величину, можливо, перемикач несправний.

Головний перемикач

Якщо не працює пасажирське або заднє скло, спробуйте скористатися головним перемикачем на дверцятах з боку водія. Якщо вікно знову запрацює, ймовірно, винен місцевий перемикач на пасажирських або задніх дверях.

Показники амперметра

За допомогою амперметра перевірте справність проводки та двигуна склопідйомника.

Як полагодити застрягле вікно автомобіля

За допомогою перемикача

Заведіть автомобіль.

Закрийте двері.

Кілька разів натисніть перемикач склопідйомника.

Повторіть спробу, якщо це не вдасться зробити з першого разу.

За допомогою фізичної сили

Заведіть автомобіль.

Відкрийте двері автомобіля та затисніть вікно між своїми долонями.

Попросіть когось натиснути та утримувати кнопку на вікні.

Поступово натискаючи, підніміть вікно долонями вгору.

Зрозуміло, що це лише тимчасовим рішенням. Якщо вікно вдалося повернути на місце, не опускайте його доти, доки не зможете звернутися до фахівця.

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