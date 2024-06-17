Водителей предупредили о шести местах в авто, которые нельзя мыть обычным способом

Вода противопоказана — названы места в авто, которые нельзя мыть обычным способом
При мойке автомобиля важно не переусердствовать и не повредить машину. Ведь ряд частей авто лучше не мочить.
Об этом написал Telegraf.
Электроника
Самые уязвимые элементы под капотом — катушки зажигания, генератор и стартер. Попадание воды на блоки управления, датчики и разъемы может привести к короткому замыканию и выходу из строя компонентов.
Воздухозаборник
Если вода попадет в воздушный фильтр, двигатель получит гидроудар, который закончится дорогостоящим капитальным ремонтом мотора.
Выхлопная труба
Попадание холодной воды на горячую выхлопную трубу может привести к появлению трещин на глушителе или катализаторе.
Кожаный салон
Используйте для очищения кожаной обивки салона авто специальные средства, а не воду. Ведь под воздействием влаги материал может растрескаться или изменить цвет.
Мультимедиа
Сенсорные экраны и кнопки управления аудиосистемой очень чувствительны к воде. Протирайте их только слегка влажной тряпкой.
Приборная панель
Очищайте приборную панель сухой салфеткой или специальным спреем. Если вода попадет под прозрачный пластик, которым накрыты циферблаты спидометра, тахометра и счетчика, образуется конденсат, что ухудшит видимость показателей.
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