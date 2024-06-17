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Вода противопоказана — названы места в авто, которые нельзя мыть обычным способом

17 июня 2024 20:40
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Водителей предупредили о шести местах в авто, которые нельзя мыть обычным способом
Автомойка. Фото: freepik
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

При мойке автомобиля важно не переусердствовать и не повредить машину. Ведь ряд частей авто лучше не мочить.

Об этом написал Telegraf.

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Самые уязвимые элементы под капотом — катушки зажигания, генератор и стартер. Попадание воды на блоки управления, датчики и разъемы может привести к короткому замыканию и выходу из строя компонентов.

Воздухозаборник

Если вода попадет в воздушный фильтр, двигатель получит гидроудар, который закончится дорогостоящим капитальным ремонтом мотора.

Выхлопная труба

Попадание холодной воды на горячую выхлопную трубу может привести к появлению трещин на глушителе или катализаторе.

Кожаный салон

Используйте для очищения кожаной обивки салона авто специальные средства, а не воду. Ведь под воздействием влаги материал может растрескаться или изменить цвет.

Мультимедиа

Сенсорные экраны и кнопки управления аудиосистемой очень чувствительны к воде. Протирайте их только слегка влажной тряпкой.

Приборная панель

Очищайте приборную панель сухой салфеткой или специальным спреем. Если вода попадет под прозрачный пластик, которым накрыты циферблаты спидометра, тахометра и счетчика, образуется конденсат, что ухудшит видимость показателей.

Ранее назвали цвета автомобилей, на которых незаметна грязь. Также мы писали, как эффективно удалить остатки насекомых с лобового стекла.

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