Як уникнути сколів на кузові автомобіля — три прості правила

Машини на ґрунтовій дорозі. Фото: landrover.co.nz

Щоб вберегти лакофарбове покриття автомобіля (ЛФП), не потрібно обклеювати кузов захисною плівкою або обробляти його спеціальними хімічними засобами. Для цього варто лише дотримуватися певних правил керування машиною.

Про це написав Dexpens.

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Тримайте дистанцію

Практично всі водії знають, як часто з-під коліс транспорту, що йде попереду, летять дрібні камінчики, пил, пісок та бруд, проте мало хто намагається тримати безпечну відстань.

Але навіть на ідеально рівному покритті є ризик спіймати чужорідний предмет, який може валятися на асфальті та прилетіти в автомобіль після наїзду на нього попередньою машиною.

Експерти рекомендують тримати дистанцію до передньої машини не менше як 100 м, а до вантажівки — 150 м.

Без перегонів

Не варто влаштовувати перегони, коли вас уже хтось обганяє. Краще пропустити, давши можливість іншому водієві здійснити свій маневр, не закидавши вас при цьому камінням. З-під попутного авто вилітає на сусідні машини небажаних предметів не менше, як з-під вантажівки попереду.

Швидкісний режим

Перевищення швидкості особливо критичне під час їзди ґрунтовою дорогою або ділянками трас, засіяними гравієм. Від швидкості авто підіймає пил, сміття та камінчики, і що вона вища, то ефектніші удари об ЛФП кузова.

Як позбутися подряпин

Якщо на кузові машини все ж з'явилися дрібні подряпини, їх слід швидко усунути, щоб не допустити подальшого руйнування ЛФП.

З ними може впоратися паста від подряпин. Відмітна особливість цього препарату в тому, що він підходить для відновлення будь-яких типів лакофарбового покриття. Засіб швидко проникає в проблемні місця, нівелюючи потертості та подряпини.

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