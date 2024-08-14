Як ефективно боротися з іржею на авто — відповідь механіка

Що потрібно зробити для ефективної боротьби з іржею на авто — поради механіка
Усі автомобілі зрештою починають іржавіти незалежно від року випуску, марки, моделі та цінової категорії. Позаяк головною причиною корозії є руйнування та деградація лакофарбового покриття кузова, то цьому потрібно приділяти підвищену увагу.
Про це написав Dexpens.
Чим небезпечна корозія
- Погіршується керованість транспортним засобом, з'являються стуки, вібрації та інші неприємні явища.
- Підвищуються ризики аварійної ситуації та посилюється тяжкість наслідків ДТП.
Джерела проблем
- Капот, багажник, крила, пороги, нижні частини дверей, кузовні стійки.
- Стикування скла та кузова, місця зварювання, петлі дверцят, місця кріплення бамперів.
- Уся нижня частина автомобіля — днище, компоненти системи впуску, деталі підвіски.
Профілактика іржі
- Догляд за автомобілем. Потрібно регулярно чистити та мити машину від будь-яких забруднень, зокрема від пуху, піску, листя. Особливу увагу варто приділяти сміттю, що потрапляє в дренажні отвори.
- Захист вразливих ділянок кузова. Пороги, капот, крила рекомендується захистити антигравієм, спеціальним гумово-полімерним засобом, що розпилюється по зовнішній поверхні. Регулярно робіть антикорозійну обробку днища.
- Обробка лакофарбового покриття. Якщо на ЛФП з'явився скол, обов'язково законсервуйте пошкоджену ділянку після попереднього очищення та просушування автомобільним пластиліном або хоча б моторним мастилом. Але такі заходи є лише короткочасним розв'язанням проблеми.
Боротьба з корозією
Якщо шар іржі перевищує 0,1 мм, доведеться використовувати схему очищення зі шліфуванням проблемного місця з подальшим ґрунтуванням та повторним фарбуванням.
Шліфування здійснюється за допомогою металевої щітки та наждачного паперу.
В запущених випадках доведеться брати в руки шліфувальну машину.
Перед нанесенням ґрунту й шпаклівки очищену ділянку треба помити, просушити, знежирити розчинником. Після повторного фарбування, не зайвим буде також нанести безбарвний лак.
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