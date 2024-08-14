Як ефективно боротися з іржею на авто — відповідь механіка

Профілактика іржі. Фото: autozone.com

Усі автомобілі зрештою починають іржавіти незалежно від року випуску, марки, моделі та цінової категорії. Позаяк головною причиною корозії є руйнування та деградація лакофарбового покриття кузова, то цьому потрібно приділяти підвищену увагу.

Про це написав Dexpens.

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Погіршується керованість транспортним засобом, з'являються стуки, вібрації та інші неприємні явища.

Підвищуються ризики аварійної ситуації та посилюється тяжкість наслідків ДТП.

Джерела проблем

Капот, багажник, крила, пороги, нижні частини дверей, кузовні стійки.

Стикування скла та кузова, місця зварювання, петлі дверцят, місця кріплення бамперів.

Уся нижня частина автомобіля — днище, компоненти системи впуску, деталі підвіски.

Профілактика іржі

Догляд за автомобілем. Потрібно регулярно чистити та мити машину від будь-яких забруднень, зокрема від пуху, піску, листя. Особливу увагу варто приділяти сміттю, що потрапляє в дренажні отвори.

Потрібно регулярно чистити та мити машину від будь-яких забруднень, зокрема від пуху, піску, листя. Особливу увагу варто приділяти сміттю, що потрапляє в дренажні отвори. Захист вразливих ділянок кузова. Пороги, капот, крила рекомендується захистити антигравієм, спеціальним гумово-полімерним засобом, що розпилюється по зовнішній поверхні. Регулярно робіть антикорозійну обробку днища.

Пороги, капот, крила рекомендується захистити антигравієм, спеціальним гумово-полімерним засобом, що розпилюється по зовнішній поверхні. Регулярно робіть антикорозійну обробку днища. Обробка лакофарбового покриття. Якщо на ЛФП з'явився скол, обов'язково законсервуйте пошкоджену ділянку після попереднього очищення та просушування автомобільним пластиліном або хоча б моторним мастилом. Але такі заходи є лише короткочасним розв'язанням проблеми.

Боротьба з корозією

Фото: endurancewarranty.com

Якщо шар іржі перевищує 0,1 мм, доведеться використовувати схему очищення зі шліфуванням проблемного місця з подальшим ґрунтуванням та повторним фарбуванням.

Шліфування здійснюється за допомогою металевої щітки та наждачного паперу.

В запущених випадках доведеться брати в руки шліфувальну машину.

Перед нанесенням ґрунту й шпаклівки очищену ділянку треба помити, просушити, знежирити розчинником. Після повторного фарбування, не зайвим буде також нанести безбарвний лак.

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