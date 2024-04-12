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Як легко та швидко прибрати іржаві плями на хромованих деталях авто — лайфхак

12 квітня 2024 21:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Як вичистити плями іржі на хромованих деталях авто — швидкий лайфхак
Хромовані деталі також страждають від іржі. Фото: motortrend.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Хромовані деталі автомобілів також з часом стикаються з проблемою корозії. Але очистити хром можна досить просто та швидко.

Про це написав Dexpens.

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Крок 1

Знадобиться тепла вода, харчова алюмінієва фольга та спрей WD-40.

Шматок фольги потрібно зім'яти у нещільну кульку.

Крок 2

Рухами вгору-вниз починаємо чистити хромований елемент мокрою кулькою. Фольга зрізатиме іржу на хромованому покритті, а вода з кульки змиватиме її.

Не забувайте періодично занурювати в воду фольгу під час чищення, щоб кулька була достатньо волога.

 

Як легко та швидко прибрати іржаві плями на хромованих деталях авто — лайфхак - фото 1
Скриншот: @howcast

Хромове покриття набагато міцніше, ніж здається, тому алюмінієва фольга пошкодити його не здатна.

Крок 3

Після того, як іржаві плями будуть стерті фольгою, візьміть суху ганчірку й протріть нею всю деталь від вологи.

Відразу після цього на поверхню наноситься зовсім трохи речовини WD-40 — вона захистить хром від іржі у майбутньому.

Потім беремо другу суху ганчірку і натираємо деталь.

Раніше ми розповідали про три прості способи почистити багажник авто. Також писали, як швидко почистити килимки в авто за допомогою йоржика для унітаза.

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