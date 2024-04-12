Як вичистити плями іржі на хромованих деталях авто — швидкий лайфхак

Хромовані деталі також страждають від іржі. Фото: motortrend.com

Хромовані деталі автомобілів також з часом стикаються з проблемою корозії. Але очистити хром можна досить просто та швидко.

Про це написав Dexpens.

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Крок 1

Знадобиться тепла вода, харчова алюмінієва фольга та спрей WD-40.

Шматок фольги потрібно зім'яти у нещільну кульку.

Крок 2

Рухами вгору-вниз починаємо чистити хромований елемент мокрою кулькою. Фольга зрізатиме іржу на хромованому покритті, а вода з кульки змиватиме її.

Не забувайте періодично занурювати в воду фольгу під час чищення, щоб кулька була достатньо волога.

Скриншот: @howcast

Хромове покриття набагато міцніше, ніж здається, тому алюмінієва фольга пошкодити його не здатна.

Крок 3

Після того, як іржаві плями будуть стерті фольгою, візьміть суху ганчірку й протріть нею всю деталь від вологи.

Відразу після цього на поверхню наноситься зовсім трохи речовини WD-40 — вона захистить хром від іржі у майбутньому.

Потім беремо другу суху ганчірку і натираємо деталь.

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