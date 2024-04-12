Як вичистити плями іржі на хромованих деталях авто — швидкий лайфхак

Як легко та швидко прибрати іржаві плями на хромованих деталях авто — лайфхак
Хромовані деталі автомобілів також з часом стикаються з проблемою корозії. Але очистити хром можна досить просто та швидко.
Про це написав Dexpens.
Крок 1
Знадобиться тепла вода, харчова алюмінієва фольга та спрей WD-40.
Шматок фольги потрібно зім'яти у нещільну кульку.
Крок 2
Рухами вгору-вниз починаємо чистити хромований елемент мокрою кулькою. Фольга зрізатиме іржу на хромованому покритті, а вода з кульки змиватиме її.
Не забувайте періодично занурювати в воду фольгу під час чищення, щоб кулька була достатньо волога.
Хромове покриття набагато міцніше, ніж здається, тому алюмінієва фольга пошкодити його не здатна.
Крок 3
Після того, як іржаві плями будуть стерті фольгою, візьміть суху ганчірку й протріть нею всю деталь від вологи.
Відразу після цього на поверхню наноситься зовсім трохи речовини WD-40 — вона захистить хром від іржі у майбутньому.
Потім беремо другу суху ганчірку і натираємо деталь.
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