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Перші власники Tesla Cybertruck вже почали скаржаться — у чому причина

15 лютого 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Tesla Cybertruck — власники скаржаться на іржу на нержавіючому кузові пікапа
Нержавіюча сталь пікапа іржавіє під дощем. Фото: popsci.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Автовласники кажуть, що їхні нові Tesla Cybertruck швидко втрачають свій блиск, позаяк на кузовах з нержавіючої сталі з'являються плями іржі. І це лише перші серійні екземпляри, які почали сходити з конвеєра в невеликій кількості.

Про це написав Cars Coops.

Що відбувається

Вперше на цю проблему вказав учасник форуму на сайті cybertruckownersclub.com під ніком Raxar, який повідомив, що лише за кілька днів опадів на новому Cybertruck почали з'являтися невеликі плями іржі.

"Помаранчеві цятки крихітні, але вони помітні. Звичайно, я ще не мив машину, але під дощем пройшло лише два дні", — поскаржився Raxar.

Його досвід не був унікальним, адже інші люди також ділилися подібними історіями.

Користувач vertigo3pc написав, що отримав свій пікап 1 лютого й майже одразу помітив схожу помаранчеву іржу на кузові. Він задокументував дефект й звернув на це увагу Tesla.

"На заводі мені сказали, що у них є процедура/інструкція, як це виправити, але у них немає інструментів під рукою, й вони не робили цього ремонту раніше. Вони задокументували корозію і сказали, що зателефонують мені наступного місяця, коли прибудуть інструменти й вони зможуть виконати ремонт", — повідомив vertigo3pc.

Ризики для автовласників

Інструкція з експлуатації Cybertruck попереджає водіїв, що кузовні панелі з нержавіючої сталі можуть піддаватися корозії за певних обставин. Щоб запобігти пошкодженню, рекомендується негайно видаляти з кузова мастило, оливу, пташиний послід, деревну смолу, мертвих комах, гудрон, дорожню сіль тощо.

Жоден транспортний засіб не є повністю стійким до корозії. Але швидкість, з якою клієнти зіткнулися з проблемами на Cybertruck, заслуговує на увагу, особливо тому, що ці власники авто живуть у сонячній Каліфорнії. В північніших регіонах США та в багатьох країнах Європи, де дорожню сіль використовують частіше, це може виявитися ще більшою проблемою.

Раніше в Полтаві знайшли автомобіль кустарної роботи, схожий на Tesla Cybertruck. Також ми повідомляли, що сьогодні Cybertruck є найшвидшою електричною вантажівкою у світі.

США
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електрокари
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електромобіль

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