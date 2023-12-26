ТОП-3 найшвидших пікапів у 2023 році

Сучасні пікапи здатні на блискавичне прискорення. Фото: autoevolution.com

Традиційними перевагами пікапів були потужність та сильні тяглові можливості. Виробники електричних моделей маленьких вантажівок назавжди змінили подібні уявлення.

Про це написала Avtosota.

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1. Tesla Cybertruck

Фото: autonews.com

Розгін до 100 км/год: 2,6 с.

2,6 с. Максимальна швидкість: 209 км/год.

209 км/год. Запас ходу: 402-515 км (в залежності від комплектації).

Станом на зараз Cybertruck є найшвидшою електричною вантажівкою у світі. Має 3-моторну установку потужністю 845 к.с. Зарядка Supercharger дозволяє поповнити запас ходу 206 км за 15 хвилин. Електронно-адаптивна пневматична підвіска перетворює 204 мм ходу підвіски на 685 мм кліренсу на найскладніших ділянках.

2. Rivian R1T

Фото: gearjunkie.com

Розгін до 100 км/год: 3,1 с.

3,1 с. Максимальна швидкість: 177 км/год.

177 км/год. Запас ходу: до 527 км.

Найпотужніший Rivian R1T отримав 4-моторну установку (835 к.с.). Швидке заряджання постійним струмом дозволяє збільшити запас ходу на 225 км за 20 хвилин. Автомобіль може подолати брід до 91 см, його кліренс становить 378 мм.

3. GMC Hummer EV

Фото: hummernation.com

Розгін до 100 км/год: 3,1 с.

3,1 с. Максимальна швидкість: 170 км/год.

170 км/год. Запас ходу: 613 км.

Пікап має 3-моторну установку (1000 к.с.) у топовій комплектації. Швидка зарядка постійним струмом додає 160 км за 11 хвилин. Адаптивна пневматична підвіска підіймає авто у разі потреби на 152 мм.

Раніше ми публікували рейтинг вживаних пікапів в Україні у 2023 році. Також повідомлялося, що Great Wall випустить здоровенний 6-колесний пікап Shanhai Poer 6×6.