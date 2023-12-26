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До 100 км/ч за 3 секунды — ТОП-3 самых быстрых пикапов в 2023 году

26 декабря 2023 19:50
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
ТОП-3 самых быстрых пикапов в 2023 году
Современные пикапы способны на молниеносное ускорение. Фото: autoevolution.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Традиционными преимуществами пикапов были мощность и сильные тяговые возможности. Производители электрических моделей маленьких грузовиков навсегда изменили подобные представления.

Об этом написала Avtosota.

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1. Tesla Cybertruck

Фото: autonews.com
  • Разгон до 100 км/ч: 2,6 с.
  • Максимальная скорость: 209 км/ч.
  • Запас хода: 402-515 км (в зависимости от комплектации).

По состоянию на данный момент Cybertruck является самым быстрым электрическим грузовиком в мире. Имеет трехмоторную установку мощностью 845 л.с. Зарядка Supercharger позволяет пополнить запас хода 206 км за 15 минут. Электронно-адаптивная пневматическая подвеска превращает 204 мм хода подвески в 685 мм клиренса на самых сложных участках.

2. Rivian R1T

Фото: gearjunkie.com
  • Разгон до 100 км/ч: 3,1 с.
  • Максимальная скорость: 177 км/ч.
  • Запас хода: до 527 км.

Самый мощный Rivian R1T получил 4-моторную установку (835 л.с.). Быстрая зарядка постоянным током позволяет увеличить запас хода на 225 км за 20 минут. Автомобиль может преодолеть брод до 91 см, его клиренс составляет 378 мм.

3. GMC Hummer EV

Фото: hummernation.com
  • Разгон до 100 км/ч: 3,1 с.
  • Максимальная скорость: 170 км/ч.
  • Запас хода: 613 км.

Пикап имеет 3-моторную установку (1000 л.с.) в топовой комплектации. Быстрая зарядка постоянным током прибавляет 160 км за 11 минут. Адаптивная пневматическая подвеска поднимает авто при необходимости на 152 мм.

Ранее мы публиковали рейтинг подержанных пикапов в Украине в 2023 году. Также сообщалось, что Great Wall выпустит большой 6-колесный пикап Shanhai Poer 6×6.

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