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Первые владельцы Tesla Cybertruck уже начали жаловаться — в чем причина

15 февраля 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Tesla Cybertruck — владельцы жалуются на ржавчину на нержавеющем кузове пикапа
Нержавеющая сталь пикапа ржавеет под дождем. Фото: popsci.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Автовладельцы говорят, что их новые Tesla Cybertruck быстро теряют свой блеск, потому что на кузовах из нержавеющей стали появляются пятна ржавчины. И это только первые серийные экземпляры, которые начали сходить с конвейера в небольшом количестве.

Об этом написал Cars Coops.

Что происходит

Впервые на эту проблему указал участник форума на сайте cybertruckownersclub.com под ником Raxar, который сообщил, что всего за несколько дней осадков на новом Cybertruck начали появляться небольшие пятна ржавчины.

"Оранжевые пятнышки крошечные, но они заметны. Конечно, я еще не мыл машину, но под дождем прошло всего два дня", — посетовал Raxar.

Его опыт не был уникален, ведь другие люди также делились подобными историями.

Пользователь vertigo3pc написал, что получил свой пикап 1 февраля и почти сразу заметил похожую оранжевую ржавчину на кузове. Он задокументировал дефект и обратил на это внимание Tesla.

"На заводе мне сказали, что у них есть процедура/инструкция, как это исправить, но у них нет инструментов под рукой, и они не делали этого ремонта раньше. Они задокументировали коррозию и сказали, что позвонят по телефону мне в следующем месяце, когда прибудут инструменты и они смогут выполнить ремонт", — сообщил vertigo3pc.

Риски для автовладельцев

Инструкция по эксплуатации Cybertruck предупреждает водителей, что кузовные панели из нержавеющей стали могут подвергаться коррозии при определенных обстоятельствах. Чтобы избежать повреждения, рекомендуется немедленно удалять с кузова смазку, масло, птичий помет, древесную смолу, мертвых насекомых, гудрон, дорожную соль и т.д.

Ни одно транспортное средство не полностью устойчиво к коррозии. Но скорость, с которой клиенты столкнулись с проблемами на Cybertruck, заслуживает внимания, особенно потому, что эти автовладельцы живут в солнечной Калифорнии. В более северных регионах США и во многих странах Европы, где дорожную соль используют чаще, это может оказаться еще большей проблемой.

Ранее в Полтаве нашли автомобиль кустарной работы, похожий на Tesla Cybertruck. Также мы сообщали, что сегодня Cybertruck является самым быстрым электрическим грузовиком в мире.

США
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