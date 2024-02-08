Tesla утверждает, что улучшила управляемость и зарядку Cybertruck программными методами

Tesla начала исправлять недостатки Cybertruck только после начала продаж пикапа
Несмотря на начало поставок пикапа Cybertruck несколько месяцев назад, Tesla еще не полностью разработала программное обеспечение для него. На днях компания наконец-то выпустила первое крупное обновление ПО.
Об этом написал Electrek.
В первую очередь компания заявила об улучшенной езде и управляемости.
- Появилась более последовательная реакция на разных дорожных покрытиях.
- Более комфортная езда на неровном извилистом покрытии в спортивном режиме или с настройками Custom Ride & Handling (индивидуальная езда и управление), которые установлены на Focused (сфокусированный).
- Уменьшение крена кузова в режиме Off-Road (бездорожье).
Tesla приложила много усилий к подвеске Cybertruck, чтобы сделать езду комфортной в большинстве условий: с грузом или без него, с буксиром или без него, по дорогам и бездорожью.
Автопроизводитель также утверждает, что новое обновление программного обеспечения обеспечивает более эффективную зарядку. Теперь автомобиль подстраивается к уровню мощности каждой отдельной зарядной станции постоянного тока.
Ранее мы писали, что сегодня Cybertruck является самым быстрым электрическим грузовиком в мире. Также сообщалось, что Tesla уже не лидер продаж электромобилей в мире.
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