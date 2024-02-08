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Tesla начала исправлять недостатки Cybertruck только после начала продаж пикапа

8 февраля 2024 20:40
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Tesla утверждает, что улучшила управляемость и зарядку Cybertruck программными методами
Cybertruck будет лучше преодолевать бездорожье. Фото: tomsguide.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Несмотря на начало поставок пикапа Cybertruck несколько месяцев назад, Tesla еще не полностью разработала программное обеспечение для него. На днях компания наконец-то выпустила первое крупное обновление ПО.

Об этом написал Electrek.

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В первую очередь компания заявила об улучшенной езде и управляемости.

  • Появилась более последовательная реакция на разных дорожных покрытиях.
  • Более комфортная езда на неровном извилистом покрытии в спортивном режиме или с настройками Custom Ride & Handling (индивидуальная езда и управление), которые установлены на Focused (сфокусированный).
  • Уменьшение крена кузова в режиме Off-Road (бездорожье).

Tesla приложила много усилий к подвеске Cybertruck, чтобы сделать езду комфортной в большинстве условий: с грузом или без него, с буксиром или без него, по дорогам и бездорожью.

Автопроизводитель также утверждает, что новое обновление программного обеспечения обеспечивает более эффективную зарядку. Теперь автомобиль подстраивается к уровню мощности каждой отдельной зарядной станции постоянного тока.

Ранее мы писали, что сегодня Cybertruck является самым быстрым электрическим грузовиком в мире. Также сообщалось, что Tesla уже не лидер продаж электромобилей в мире.

Tesla
электрокары
программное обеспечение
електромобиль

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