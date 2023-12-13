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Tesla Cybertruck оконфузился на снежном сугробе — что случилось

13 декабря 2023 19:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Tesla Cybertruck оконфузился в снежной сугробе — что случилось
Бездорожье не преодолеть, просто подобрав подходящий автомобиль, правильные шины и функциональное оборудование. Фото: teslarati.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Футуристический грузовик Tesla Cybertruck, похожий на короля поверхностей дальних планет, потерял сцепление с землей и не смог самостоятельно выбраться из снега. На помощь электрокару компании Илона Маска пришел пикап Ford.

Об этом сообщил Cars Coops.

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В сети появилось короткое видео, где предсерийный образец Cybertruck застрял на склоне заснеженного холма. Даже с буксирным ремнем, задетым за него, и пытающимся вытащить его пикапом Ford, шины грузовика не могут получить сцепление с дорогой. Хотя ситуация не кажется столь экстремальной, чтобы Cybertruck аж так должен бороться со скользким склоном.

Что случилось

На странице Jeep Gladiator's Only в Facebook пользователь, по имени Мэтт рассказал, что его другу пришлось ждать, пока этот Cybertruck вытянут, прежде чем он смог продолжить движение. По всей видимости, у него были неправильные шины и программная проблема.

На боковой стороне грузовика написано RC (релиз-кандидат). Это значит, что у электрокара не было такого же оборудования, как у серийного автомобиля. Это означает, что у него не было точек подъема и зацепления, поэтому Ford пришлось вытаскивать его за подвеску.

Бездорожье не преодолеть, просто подобрав подходящий автомобиль, правильные шины и функциональное оборудование. Нужен еще и опытный водитель.

Ранее мы писали, что Tesla Илона Маска вынуждена отозвать 55 тыс. электромобилей Model X. Также мировые СМИ сообщали, что Tesla с подачи Илона Маска завышает данные о запасе хода электрокаров.

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