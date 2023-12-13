Tesla Cybertruck осоромився в сніжній кучугурі — що трапилося

Бездоріжжя не подолати, просто підібравши відповідний автомобіль, правильні шини та функціональне обладнання. Фото: teslarati.com

Футуристична вантажівка Tesla Cybertruck, схожа на короля поверхонь дальніх планет, втратила зчеплення з землею та не змогла самостійно вибратися зі снігу. На допомогу електрокару компанії Ілона Маска прийшов пікап Ford.

Про це повідомив Cars Coops.

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В мережі з'явилося коротке відео, на якому передсерійний зразок Cybertruck застряг на схилі засніженого пагорба. Навіть з буксирним ременем, зачепленим за нього, і пікапом Ford, який намагається витягнути його, шини вантажівки не можуть отримати зчеплення з дорогою. Хоча ситуація не здається настільки екстремальною, щоб Cybertruck аж так мусив боротися зі слизьким схилом.

Що трапилося

На сторінці Jeep Gladiator's Only у Facebook користувач, на ім'я Метт розповів, що його другові довелося чекати, поки цей Cybertruck витягнуть, перш ніж він зміг продовжити рух. Очевидно, у нього були неправильні шини та програмна проблема.

На бічній стороні вантажівки написано RC (реліз-кандидат). Це означає, що електрокар не мав такого ж обладнання, як серійний автомобіль. Це означає, що у нього не було точок підйому та зачеплення, тому Ford довелося витягувати його за підвіску.

Бездоріжжя не подолати, просто підібравши відповідний автомобіль, правильні шини та функціональне обладнання. Потрібен ще й досвідчений водій.

Раніше ми писали, що Tesla Ілона Маска змушена відкликати 55 тис. електромобілів Model X. Також світові ЗМІ повідомляли, що Tesla з подачі Ілона Маска завищує дані про запас ходу електрокарів.