Tesla стверджує, що покращила керованість та зарядку Cybertruck програмними методами

Cybertruck буде краще долати бездоріжжя. Фото: tomsguide.com

Попри початок поставок пікапа Cybertruck ще кілька місяців тому, Tesla ще не повністю розробила програмне забезпечення для нього. Днями компанія нарешті випустила перше велике оновлення ПЗ.

Про це написав Electrek.

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Насамперед компанія заявила про покращену їзду та керованість.

З'явилася більш послідовна реакція на різних дорожніх покриттях.

Комфортніша їзда на нерівному звивистому покритті в спортивному режимі або з налаштуваннями Custom Ride & Handling (індивідуальна їзда та управління) встановлені на Focused (сфокусований).

Зменшення крену кузова в режимі Off-Road (бездоріжжя).

Tesla доклала багато зусиль до підвіски Cybertruck, щоб зробити їзду комфортною в більшості умов: з вантажем або без нього, з буксиром або без нього, по дорогах і бездоріжжю.

Автовиробник також стверджує, що нове оновлення програмного забезпечення забезпечує ефективнішу зарядку. Тепер автомобіль підлаштовується до рівня потужності кожної окремої зарядної станції постійного струму.

Раніше ми писали, що сьогодні Cybertruck є найшвидшою електричною вантажівкою у світі. Також повідомляли, що Tesla вже не лідер продажів електромобілів у світі.