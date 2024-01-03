Tesla проти BYD: як компанія Ілона Маска втратила лідерство на ринку електрокарів

Весь рік BYD наздоганяла Tesla поки наприкінці 2023-го не обігнала на повороті. Фото: largus.fr

Протягом другої половини минулого року BYD постійно наступала на п'яти Tesla, поки перелом нарешті не стався. У четвертому кварталі 2023 року китайський виробник продав 526 409 авто, що перевершило показники компанії Ілона Маска — 484 507 електромобілів.

Про це повідомив Укравтопром.

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Всього у 2023 році BYD продав 3,01 млн авто, з них близько 1,6 млн повністю електричних та майже 1,4 млн гібридів.

Стратегія BYD

Китайська компанія пропонує ринкам багато машин досить високої якості. До того ж BYD має нові моделі у бюджетному сегменті, ціна яких в Китаї становить близько 10 тис. доларів.

Доки всі очікують на відносно дешеву Tesla за 25 тис. доларів, BYD вже продає всім модель Dolphin за 19,2 тис. доларів.

Вихід на ринок США

Наразі BYD шукає місце для будівництва нового заводу в Мексиці. Точна величина інвестицій BYD поки не відома, але йдеться про сотні мільйонів доларів. Мексика є вдалою країною для організації виробництва електромобілів через:

безпосередню близькість до США;

низьку вартість місцевої робочої сили;

угоду про вільну торгівлю зі США.

Вихід на ринок Євросоюзу

BYD вже має в Угорщині завод з виробництва електричних автобусів. Тепер китайська компанія планує побудувати в цій країні фабрику електромобілів у місті Сегед.

Прем’єр-міністр Віктор Орбан вже підписав указ щодо виділення 120 млн євро на модернізацію дорожньої, залізничної, енергетичної, газової та водної інфраструктури навколо промислового парку в Сегеді.

Раніше ми писали, що в Україні з'явився електричний седан Toyota bZ3, який виробляється в Китаї в кооперації з компанією BYD. Також представляли ТОП-4 найкращих вживаних електромобілів Tesla та ціни на них в Україні.