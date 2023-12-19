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ТОП-4 найкращих вживаних електромобілів Tesla — ціни в Україні

19 грудня 2023 19:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Електромобілі Tesla: які найкращі вживані моделі доступні в Україні
Ринок вживаних автомобілів пропонує доступні варіанти моделей Tesla для людей з обмеженим бюджетом. Фото: Medium
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Компанія Ілона Маска Tesla революціонізувала всю індустрію електромобілів, адже це гарні, безшумні та екологічно чисті авто пропонують великий запас ходу та прискорення. Нові електричні машини бренда дуже дорогі, але багато цікавих варіантів пропонує вторинний ринок.

Про це написав HotCars.

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Експерти HotCars присуджував рейтинги вживаним електромобілям Tesla за трьома ключовими категоріями: ціна, рейтинг задоволеності власників (Consumer Reports) та відгуки споживачів (Edmunds). На їх основі й виводилася середня оцінка.

1. Tesla Model S 2015: 10/10

Фото: justmotors.com.ua
  • Рейтинг задоволеності власників: 5/5.
  • Рейтинг відгуків споживачів: 4,6/5.
  • Ціна в США: від 25 тис. доларів.
  • Ціна в Україні (AUTO.RIA): від 13,6 тис. доларів.

2. Tesla Model 3 2019: 9,3/10

Фото: bossautoukraine.com.ua
  • Рейтинг задоволеності власників: 4/5.
  • Рейтинг відгуків споживачів: 4,6/5.
  • Ціна в США: від 29,8 тис. доларів.
  • Ціна в Україні (AUTO.RIA): від 17,3 тис. доларів.

3. Tesla Model 3 2018: 9/10

Фото: caranddriver.com
  • Рейтинг задоволеності власників: 5/5.
  • Рейтинг відгуків споживачів: 4,8/5.
  • Ціна в США: від 38,8 тис. доларів.
  • Ціна в Україні (AUTO.RIA): від 17,9 тис. доларів.

4. Tesla Model S 2014: 9/10

Фото: teslapark.com.ua
  • Рейтинг задоволеності власників: 4/5.
  • Рейтинг відгуків споживачів: 4,5/5.
  • Ціна в США: від 21,1 тис. доларів.
  • Ціна в Україні (AUTO.RIA): від 16,3 тис. доларів.

Раніше ми писали, що Tesla Ілона Маска змушена відкликати 55 тис. електромобілів Model X. Також повідомлялося, що Tesla Model 3 увійшла до трійки кращих електрокарів 2023 року.

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