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ТОП-4 лучших подержанных электромобилей Tesla — цены в Украине.

19 декабря 2023 19:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Электромобили Tesla: какие лучшие б/у модели доступны в Украине.
Рынок б/у автомобилей предлагает доступные варианты моделей Tesla для людей с ограниченным бюджетом. Фото: Medium
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Компания Илона Маска Tesla революционизировала всю индустрию электромобилей, ведь это красивые, бесшумные и экологически чистые автомобили предлагают большой запас хода и ускорения. Новые электрические машины бренда очень дорогие, но многие интересные варианты предлагает вторичный рынок.

Об этом пишет HotCars.

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Эксперты HotCars присуждали рейтинги подержанным электромобилям Tesla по трем ключевым категориям: цена, рейтинг удовлетворенности владельцев (Consumer Reports) и отзывы потребителей (Edmunds). На их основе и выводилась средняя оценка.

1. Tesla Model S 2015: 10/10

Фото: justmotors.com.ua
  • Рейтинг удовлетворенности владельцев: 5/5.
  • Рейтинг отзывов потребителей: 4,6/5.
  • Цена в США: от 25 тысяч долларов.
  • Цена в Украине (AUTO.RIA): от 13,6 тыс. долларов.

2. Tesla Model 3 2019: 9,3/10

Фото: bossautoukraine.com.ua
  • Рейтинг удовлетворенности владельцев: 4/5.
  • Рейтинг отзывов потребителей: 4,6/5.
  • Цена в США от 29,8 тыс. долларов.
  • Цена в Украине (AUTO.RIA): от 17,3 тыс. долларов.

3. Tesla Model 3 2018: 9/10

Фото: caranddriver.com
  • Рейтинг удовлетворенности владельцев: 5/5.
  • Рейтинг отзывов потребителей: 4,8/5.
  • Цена в США от 38,8 тыс. долларов.
  • Цена в Украине (AUTO.RIA): от 17,9 тыс. долларов.

4. Tesla Model S 2014: 9/10

Фото: teslapark.com.ua
  • Рейтинг удовлетворенности владельцев: 4/5.
  • Рейтинг отзывов потребителей: 4,5/5.
  • Цена в США от 21,1 тыс. долларов.
  • Цена в Украине (AUTO.RIA): от 16,3 тыс. долларов.

Ранее мы писали, что Tesla Илона Маска вынуждена отозвать 55 тыс. электромобилей Model X. Также сообщалось, что Tesla Model 3 вошла в тройку лучших электрокаров 2023 года.

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