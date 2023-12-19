Электромобили Tesla: какие лучшие б/у модели доступны в Украине.

ТОП-4 лучших подержанных электромобилей Tesla — цены в Украине.
Компания Илона Маска Tesla революционизировала всю индустрию электромобилей, ведь это красивые, бесшумные и экологически чистые автомобили предлагают большой запас хода и ускорения. Новые электрические машины бренда очень дорогие, но многие интересные варианты предлагает вторичный рынок.
Об этом пишет HotCars.
Эксперты HotCars присуждали рейтинги подержанным электромобилям Tesla по трем ключевым категориям: цена, рейтинг удовлетворенности владельцев (Consumer Reports) и отзывы потребителей (Edmunds). На их основе и выводилась средняя оценка.
1. Tesla Model S 2015: 10/10
- Рейтинг удовлетворенности владельцев: 5/5.
- Рейтинг отзывов потребителей: 4,6/5.
- Цена в США: от 25 тысяч долларов.
- Цена в Украине (AUTO.RIA): от 13,6 тыс. долларов.
2. Tesla Model 3 2019: 9,3/10
- Рейтинг удовлетворенности владельцев: 4/5.
- Рейтинг отзывов потребителей: 4,6/5.
- Цена в США от 29,8 тыс. долларов.
- Цена в Украине (AUTO.RIA): от 17,3 тыс. долларов.
3. Tesla Model 3 2018: 9/10
- Рейтинг удовлетворенности владельцев: 5/5.
- Рейтинг отзывов потребителей: 4,8/5.
- Цена в США от 38,8 тыс. долларов.
- Цена в Украине (AUTO.RIA): от 17,9 тыс. долларов.
4. Tesla Model S 2014: 9/10
- Рейтинг удовлетворенности владельцев: 4/5.
- Рейтинг отзывов потребителей: 4,5/5.
- Цена в США от 21,1 тыс. долларов.
- Цена в Украине (AUTO.RIA): от 16,3 тыс. долларов.
Ранее мы писали, что Tesla Илона Маска вынуждена отозвать 55 тыс. электромобилей Model X. Также сообщалось, что Tesla Model 3 вошла в тройку лучших электрокаров 2023 года.
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