Toyota bZ3: в Україні продається бюджетний електромобіль з величезним запасом ходу

В Україні з'явився бюджетний електромобіль Toyota bZ3 з величезним запасом ходу
Вироблений в Китаї електричний седан Toyota bZ3 доступний в Україні завдяки сірому імпорту, так само як і популярний в нашій країні електричний кросовер Volkswagen ID.4. Електромобіль виробляється в кооперації з компанією BYD.
Про це написала Avtosota.
BZ означає beyond Zero (за межами нуля). У такий спосіб Toyota підкреслює ініціативу створення моделей із нульовим рівнем шкідливих викидів.
В основі авто лежить нова електрична платформа e-TNGA, призначена для машин з переднім, заднім та повним приводом.
За габаритними розмірами новий седан більший за модель Corolla, але менший, ніж Camry. Toyota bZ3 має довжину 4,72 метра, що відносить його до сегмента седанів D-класу.
В інтер’єрі bZ3 компактне, сплющене кермо, розташоване під віртуальною панеллю приладів. На центральній консолі домінує великий сенсорний екран.
Електричний седан отримав двозонний клімат-контроль, систему камер, датчики світла і дощу, бездротову зарядку для смартфонів та комплексний набір функцій безпеки.
Технічні характеристики
- Має літій-залізо-фосфатну акумуляторну батарею BYD Blade.
- У своєму топовому варіанті оснащений 245-сильним двигуном в парі з батареєю місткістю 65 кВт-год.
- Максимальна швидкість 160 км/год.
- Запас ходу 615 км на одному заряді.
Ціна Toyota bZ3 — від 27 тис. до 31,3 тис. доларів.
Раніше ми писали, що Toyota оновила одразу дві свої культові моделі. Також Toyota випустить батареї з запасом ходу 1200 км для електрокарів вже у 2027 році.
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