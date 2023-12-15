Toyota bZ3: в Украине продается бюджетный электромобиль с огромным запасом хода

По габаритным размерам новый седан Toyota bZ3 больше модели Corolla, но меньше, чем Camry. Фото: wikipedia

Произведенный в Китае электрический седан Toyota bZ3 доступен в Украине благодаря серому импорту, равно как и популярный в нашей стране электрический кроссовер Volkswagen ID.4. Электромобиль производится в кооперации с компанией BYD.

Об этом написала Avtosota.

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BZ означает beyond Zero (вне нуля). Таким образом, Toyota подчеркивает инициативу создания моделей с нулевым уровнем вредных выбросов.

В основе автомобиля лежит новая электрическая платформа e-TNGA, предназначенная для машин с передним, задним и полным приводом.

По габаритным размерам новый седан больше модели Corolla, но меньше, чем Camry. Toyota bZ3 имеет длину 4,72 метра, что относит его к сегменту седанов D-класса.

Фото: Toyota

В интерьере bZ3 компактный, сплющенный руль, расположенный под виртуальной приборной панелью. На центральной консоли доминирует большой сенсорный экран.

Электрический седан получил двухзонный климат-контроль, систему камер, датчики света и дождя, беспроводную зарядку смартфонов и комплексный набор функций безопасности.

Технические характеристики

Имеет литий-железо-фосфатную аккумуляторную батарею BYD Blade.

В своем топовом варианте оснащен 245-сильным двигателем в паре с батареей емкостью 65 кВт-ч.

Максимальная скорость 160 км/ч.

Запас хода 615 км на одном заряде.

Цена Toyota bZ3 — от 27 тыс. до 31,3 тыс. долларов.

Ранее мы писали, что Toyota обновила сразу две свои культовые модели. Также Toyota выпустит батареи с запасом хода 1200 км для электрокаров уже в 2027 году.