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В Украине появился бюджетный электромобиль Toyota bZ3 с огромным запасом хода

15 декабря 2023 19:50
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Toyota bZ3: в Украине продается бюджетный электромобиль с огромным запасом хода
По габаритным размерам новый седан Toyota bZ3 больше модели Corolla, но меньше, чем Camry. Фото: wikipedia
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Произведенный в Китае электрический седан Toyota bZ3 доступен в Украине благодаря серому импорту, равно как и популярный в нашей стране электрический кроссовер Volkswagen ID.4. Электромобиль производится в кооперации с компанией BYD.

Об этом написала Avtosota.

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BZ означает beyond Zero (вне нуля). Таким образом, Toyota подчеркивает инициативу создания моделей с нулевым уровнем вредных выбросов.

В основе автомобиля лежит новая электрическая платформа e-TNGA, предназначенная для машин с передним, задним и полным приводом.

По габаритным размерам новый седан больше модели Corolla, но меньше, чем Camry. Toyota bZ3 имеет длину 4,72 метра, что относит его к сегменту седанов D-класса.

Фото: Toyota

В интерьере bZ3 компактный, сплющенный руль, расположенный под виртуальной приборной панелью. На центральной консоли доминирует большой сенсорный экран.

Электрический седан получил двухзонный климат-контроль, систему камер, датчики света и дождя, беспроводную зарядку смартфонов и комплексный набор функций безопасности.

Технические характеристики

  • Имеет литий-железо-фосфатную аккумуляторную батарею BYD Blade.
  • В своем топовом варианте оснащен 245-сильным двигателем в паре с батареей емкостью 65 кВт-ч.
  • Максимальная скорость 160 км/ч.
  • Запас хода 615 км на одном заряде.

Цена Toyota bZ3 — от 27 тыс. до 31,3 тыс. долларов.

Ранее мы писали, что Toyota обновила сразу две свои культовые модели. Также Toyota выпустит батареи с запасом хода 1200 км для электрокаров уже в 2027 году.

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