Toyota bZ3: в Украине продается бюджетный электромобиль с огромным запасом хода

В Украине появился бюджетный электромобиль Toyota bZ3 с огромным запасом хода
Произведенный в Китае электрический седан Toyota bZ3 доступен в Украине благодаря серому импорту, равно как и популярный в нашей стране электрический кроссовер Volkswagen ID.4. Электромобиль производится в кооперации с компанией BYD.
Об этом написала Avtosota.
BZ означает beyond Zero (вне нуля). Таким образом, Toyota подчеркивает инициативу создания моделей с нулевым уровнем вредных выбросов.
В основе автомобиля лежит новая электрическая платформа e-TNGA, предназначенная для машин с передним, задним и полным приводом.
По габаритным размерам новый седан больше модели Corolla, но меньше, чем Camry. Toyota bZ3 имеет длину 4,72 метра, что относит его к сегменту седанов D-класса.
В интерьере bZ3 компактный, сплющенный руль, расположенный под виртуальной приборной панелью. На центральной консоли доминирует большой сенсорный экран.
Электрический седан получил двухзонный климат-контроль, систему камер, датчики света и дождя, беспроводную зарядку смартфонов и комплексный набор функций безопасности.
Технические характеристики
- Имеет литий-железо-фосфатную аккумуляторную батарею BYD Blade.
- В своем топовом варианте оснащен 245-сильным двигателем в паре с батареей емкостью 65 кВт-ч.
- Максимальная скорость 160 км/ч.
- Запас хода 615 км на одном заряде.
Цена Toyota bZ3 — от 27 тыс. до 31,3 тыс. долларов.
Ранее мы писали, что Toyota обновила сразу две свои культовые модели. Также Toyota выпустит батареи с запасом хода 1200 км для электрокаров уже в 2027 году.
Читайте Новини.LIVE!