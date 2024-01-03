Tesla против BYD: как компания Илона Маска потеряла лидерство на рынке электрокаров

Весь год BYD догоняла Tesla, пока в конце 2023-го не обогнала на повороте. Фото: largus.fr

В течение второй половины прошлого года BYD постоянно наступала на пятки Tesla, пока перелом наконец не произошел. В четвертом квартале 2023 года китайский производитель продал 526 409 авто, что превзошло показатели компании Илона Маска — 484 507 электромобилей.

Об этом сообщил Укравтопром.

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Всего в 2023 году BYD продал 3,01 млн авто, из них около 1,6 млн полностью электрических и почти 1,4 млн гибридов.

Стратегия BYD

Китайская компания предлагает рынкам много разных машин достаточно высокого качества. К тому же у BYD есть новые модели в бюджетном сегменте, цена которых в Китае составляет около 10 тыс. долларов.

Пока все ожидают относительно дешевую Tesla за 25 тыс. долларов, BYD уже продает всем модель Dolphin за 19,2 тыс. долларов.

Выход на рынок США

BYD ищет место для строительства нового завода в Мексике. Точная величина инвестиций BYD пока не известна, но речь идет о сотнях миллионов долларов. Мексика является удачной страной для организации производства электромобилей из-за:

непосредственной близости к США;

низкой стоимости местной рабочей силы;

соглашения о свободной торговле с США.

Выход на рынок Евросоюза

BYD уже имеет в Венгрии завод по производству электрических автобусов. Теперь китайская компания планирует построить в этой стране фабрику электромобилей в городе Сегед.

Премьер-министр Виктор Орбан уже подписал указ о выделении 120 млн. евро на модернизацию дорожной, железнодорожной, энергетической, газовой и водной инфраструктуры вокруг промышленного парка в Сегеде.

Ранее мы писали, что в Украине появился электрический седан Toyota bZ3, производимый в Китае в кооперации с компанией BYD. Также представляли ТОП-4 лучших подержанных электромобилей Tesla и цены на них в Украине.