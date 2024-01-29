Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow В Полтаве нашли автомобиль кустарной работы похожий на Tesla Cybertruck arrow

В Полтаве нашли автомобиль кустарной работы похожий на Tesla Cybertruck

29 января 2024 17:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Полтавский Cybertruck: в гаражах заметили реплику пикапа Tesla
Чего только нет в полтавских гаражах. Фото: autoevolution.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

В Полтаве на территории гаражного комплекса замечена реплика пикапа Tesla Cybertruck. Машин очень похожа на американский прототип, хотя меньшего размера и нескольких деталей ей не хватает.

Об этом написал Autoevolution, назвав работу украинских мастеров "попыткой повысить популярность" нового электромобиля Tesla.

Читайте также:

В видео, опубликованном на Facebook, показана реплика Tesla Cybertruck, припаркованная у гаражей. При этом авторы видео отмечают, что "в Америке только начались предварительные продажи Cybertruck, а в Полтаве он уже гниет". И действительно, видно, что рама автомобиля уже изрядно покрыта ржавчиной.

Как выглядит реплика

Полтавскому авто, построенному из металла и пластика, не хватает боковых зеркал, фар, дверных ручек и порта для зарядки.

Проект выглядит заброшенным в гараже, но это также может быть свидетельством о продолжающейся работе, ведь вокруг машины разбросаны некоторые детали.

Журналисты Autoevolution отмечают, что реплика гораздо меньше оригинала, но выглядит удивительно реалистично.

Полтавский Cybertruck

Несколько лет назад в Полтаве из старого микроавтобуса мастер и автоблогер Илья Крамер создал реплику Tesla Cybertruck, которая ездила на дизельном топливе. Но тот вариант соответствует оригиналу — его длина составляет 6 метров.

Похоже, изготовление копий Cybertruck в Полтаве превратилось в местное хобби.

Фото: autoevolution.com

Ранее Cybertruck оконфузился на снежном сугробе. Также Илон Маск испытал пикап Tesla Cybertruck на пуленепробиваемость.

Tesla
авто
электрокары
Полтава
електромобиль

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

Актуальное по теме