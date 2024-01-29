Полтавский Cybertruck: в гаражах заметили реплику пикапа Tesla

Чего только нет в полтавских гаражах. Фото: autoevolution.com

В Полтаве на территории гаражного комплекса замечена реплика пикапа Tesla Cybertruck. Машин очень похожа на американский прототип, хотя меньшего размера и нескольких деталей ей не хватает.

Об этом написал Autoevolution, назвав работу украинских мастеров "попыткой повысить популярность" нового электромобиля Tesla.

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В видео, опубликованном на Facebook, показана реплика Tesla Cybertruck, припаркованная у гаражей. При этом авторы видео отмечают, что "в Америке только начались предварительные продажи Cybertruck, а в Полтаве он уже гниет". И действительно, видно, что рама автомобиля уже изрядно покрыта ржавчиной.

Как выглядит реплика

Полтавскому авто, построенному из металла и пластика, не хватает боковых зеркал, фар, дверных ручек и порта для зарядки.

Проект выглядит заброшенным в гараже, но это также может быть свидетельством о продолжающейся работе, ведь вокруг машины разбросаны некоторые детали.

Журналисты Autoevolution отмечают, что реплика гораздо меньше оригинала, но выглядит удивительно реалистично.

Полтавский Cybertruck

Несколько лет назад в Полтаве из старого микроавтобуса мастер и автоблогер Илья Крамер создал реплику Tesla Cybertruck, которая ездила на дизельном топливе. Но тот вариант соответствует оригиналу — его длина составляет 6 метров.

Похоже, изготовление копий Cybertruck в Полтаве превратилось в местное хобби.

Фото: autoevolution.com

Ранее Cybertruck оконфузился на снежном сугробе. Также Илон Маск испытал пикап Tesla Cybertruck на пуленепробиваемость.