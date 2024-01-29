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В Полтаві знайшли автомобіль кустарної роботи, схожий на Tesla Cybertruck

29 січня 2024 17:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Полтавський Cybertruck: в гаражах помітили репліку пікапа Tesla
Чого лише не знайдеш в полтавських гаражах. Фото: autoevolution.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

В Полтаві на території гаражного комплексу помічена репліка пікапа Tesla Cybertruck. Машин дуже схожа на американський прототип, хоча менша за розміром й кількох деталей їй не вистачає.

Про це написав Autoevolution, назвавши роботу українських майстрів "спробою підвищити популярність" нового електромобіля Tesla.

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У відео, опублікованому на Facebook, показана репліка Tesla Cybertruck, яка припаркована біля гаражів. При цьому автори відео зазначають, що "в Америці лише розпочався попередній продаж Cybertruck, а в Полтаві він вже гниє". І справді, видно, що рама автомобіля вже добряче вкрита іржею.

Який вигляд має репліка

Полтавському авто, побудованому з металу та пластику, не вистачає бічних дзеркал, фар, дверних ручок та порту для зарядки.

Проєкт має вигляд покинутого у гаражі, але це також може бути свідченням роботи, що досі триває, адже навколо машини розкидані деякі деталі.

Журналісти Autoevolution зазначають, що репліка набагато менша за оригінал, але має напрочуд реалістичний вигляд.

Полтавський Cybertruck

Кілька років тому також в Полтаві зі старого мікроавтобуса майстер та автоблогер Ілля Крамер створив репліку Tesla Cybertruck, яка їздила на дизельному пальному. Але той варіант відповідає оригіналу — його довжина складає 6 метрів.

Схоже, що виготовлення копій Cybertruck в Полтаві перетворилося на місцеве хобі.

Фото: autoevolution.com

Раніше Cybertruck осоромився на сніжній кучугурі. Також Ілон Маск випробував пікап Tesla Cybertruck на куленепробивність.

Tesla
авто
електрокари
Полтава
електромобіль

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