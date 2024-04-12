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Как легко и быстро убрать ржавые пятна на хромированных деталях авто — лайфхак

12 апреля 2024 21:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Как вычистить пятна ржавчины на хромированных деталях авто — быстрый лайфхак
Хромированные детали также страдают от ржавчины. Фото: motortrend.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Хромированные детали автомобилей также со временем сталкиваются с проблемой коррозии. Но очистить хром можно просто и быстро.

Об этом написал Dexpens.

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Шаг 1

Понадобится теплая вода, пищевая алюминиевая фольга и спрей WD-40.

Кусок фольги нужно смять в неплотный шарик.

Шаг 2

Движениями вверх-вниз начинаем чистить хромированный элемент мокрым шариком. Фольга будет срезать ржавчину на хромированном покрытии, а вода с шарика будет смывать ее.

Не забывайте периодически погружать в воду фольгу во время чистки, чтобы шарик был достаточно влажным.

 

Как легко и быстро убрать ржавые пятна на хромированных деталях авто - лайфхак - фото 1
Скриншот: @howcast

Хромовое покрытие гораздо крепче, чем кажется, поэтому алюминиевая фольга повредить его не способна.

Шаг 3

После того как ржавые пятна будут стерты фольгой, возьмите сухую тряпку и протрите ею всю деталь от влаги.

Сразу после этого на поверхность наносится совсем немного вещества WD-40 — оно защитит хром от ржавчины в будущем.

Затем берем вторую сухую тряпку и натираем деталь.

Ранее мы рассказывали о трех простых способах почистить багажник авто. Также писали, как быстро почистить коврики в авто с помощью ершика для унитаза.

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