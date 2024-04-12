Как вычистить пятна ржавчины на хромированных деталях авто — быстрый лайфхак

Хромированные детали также страдают от ржавчины. Фото: motortrend.com

Хромированные детали автомобилей также со временем сталкиваются с проблемой коррозии. Но очистить хром можно просто и быстро.

Об этом написал Dexpens.

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Шаг 1

Понадобится теплая вода, пищевая алюминиевая фольга и спрей WD-40.

Кусок фольги нужно смять в неплотный шарик.

Шаг 2

Движениями вверх-вниз начинаем чистить хромированный элемент мокрым шариком. Фольга будет срезать ржавчину на хромированном покрытии, а вода с шарика будет смывать ее.

Не забывайте периодически погружать в воду фольгу во время чистки, чтобы шарик был достаточно влажным.

Скриншот: @howcast

Хромовое покрытие гораздо крепче, чем кажется, поэтому алюминиевая фольга повредить его не способна.

Шаг 3

После того как ржавые пятна будут стерты фольгой, возьмите сухую тряпку и протрите ею всю деталь от влаги.

Сразу после этого на поверхность наносится совсем немного вещества WD-40 — оно защитит хром от ржавчины в будущем.

Затем берем вторую сухую тряпку и натираем деталь.

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