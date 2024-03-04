Как использовать туалетный ершик для чистки ковриков в автомобиле

Ершик способен почистить не только унитаз. Фото: housedigest.com

Пользователь TikTok под ником creative_explained показал, как с помощью туалетного ершика быстро и качественно почистить автомобильные коврики. Правда, саму процедуру он провел не на дворе, а дома прямо на столе, за что его упрекнули в комментариях к посту.

Способ чистки достаточно интересен, поэтому имеет право на жизнь.

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Нужно взять:

новый дешевый туалетный ершик с пластиковой ручкой;

кусачки;

аккумуляторную дрель (полагаю, подойдет и шуруповерт).

Чтобы подготовить девайс к работе нужно:

обрезать кусачками ручку ершика до 15-20 см;

подсоединить ершик к дрели вместо сверла.

Далее, с помощью дрели с новой насадкой нужно пройтись параллельно автомобильному коврику. Благодаря тому, что щетка для чистки унитаза может глубоко проникать в волокна вещи, вся устаревшая пыль и грязь вылетает в считанные секунды.

Неизвестно, лучше ли почистить коврики на профессиональной автомойке.

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