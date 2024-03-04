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Как быстро почистить коврики в авто с помощью ершика для унитаза — лайфхак

4 марта 2024 15:40
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Как использовать туалетный ершик для чистки ковриков в автомобиле
Ершик способен почистить не только унитаз. Фото: housedigest.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Пользователь TikTok под ником creative_explained показал, как с помощью туалетного ершика быстро и качественно почистить автомобильные коврики. Правда, саму процедуру он провел не на дворе, а дома прямо на столе, за что его упрекнули в комментариях к посту.

Способ чистки достаточно интересен, поэтому имеет право на жизнь.

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Нужно взять:

  • новый дешевый туалетный ершик с пластиковой ручкой;
  • кусачки;
  • аккумуляторную дрель (полагаю, подойдет и шуруповерт).

Чтобы подготовить девайс к работе нужно:

  • обрезать кусачками ручку ершика до 15-20 см;
  • подсоединить ершик к дрели вместо сверла.

Далее, с помощью дрели с новой насадкой нужно пройтись параллельно автомобильному коврику. Благодаря тому, что щетка для чистки унитаза может глубоко проникать в волокна вещи, вся устаревшая пыль и грязь вылетает в считанные секунды.

Неизвестно, лучше ли почистить коврики на профессиональной автомойке.

@creative_explained

Genius way к clean those car mats! 🚘🤩 Thanks to @That40yearguy который showed it to me! #lifehacks #tipsandtrips #car #carcleaning #cleaninghacks

♬ original sound - creative explained

Ранее мы писали, как подготовить авто к весне и каких роковых ошибок в процессе следует избежать. Также рассказывали, как самостоятельно устранить мелкие царапины на авто.

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