Как использовать туалетный ершик для чистки ковриков в автомобиле

Как быстро почистить коврики в авто с помощью ершика для унитаза — лайфхак
Пользователь TikTok под ником creative_explained показал, как с помощью туалетного ершика быстро и качественно почистить автомобильные коврики. Правда, саму процедуру он провел не на дворе, а дома прямо на столе, за что его упрекнули в комментариях к посту.
Способ чистки достаточно интересен, поэтому имеет право на жизнь.
Нужно взять:
- новый дешевый туалетный ершик с пластиковой ручкой;
- кусачки;
- аккумуляторную дрель (полагаю, подойдет и шуруповерт).
Чтобы подготовить девайс к работе нужно:
- обрезать кусачками ручку ершика до 15-20 см;
- подсоединить ершик к дрели вместо сверла.
Далее, с помощью дрели с новой насадкой нужно пройтись параллельно автомобильному коврику. Благодаря тому, что щетка для чистки унитаза может глубоко проникать в волокна вещи, вся устаревшая пыль и грязь вылетает в считанные секунды.
Неизвестно, лучше ли почистить коврики на профессиональной автомойке.
@creative_explained
Genius way к clean those car mats! 🚘🤩 Thanks to @That40yearguy который showed it to me! #lifehacks #tipsandtrips #car #carcleaning #cleaninghacks♬ original sound - creative explained
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