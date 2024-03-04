Як використовувати туалетний йоржик для чистки килимків в автомобілі

Як швидко почистити килимки в авто за допомогою йоржика для унітаза — лайфхак
Користувач TikTok під ніком creative_explained показав, як за допомогою туалетного йоржика швидко та якісно почистити автомобільні килимки. Щоправда, саму процедуру він провів не на дворі, а вдома прямо на столі, за що йому дорікнули у коментарях до поста.
Спосіб чистки доволі цікавий, тому має право на життя.
Потрібно взяти:
- новий дешевий туалетний йоржик з пластиковою ручкою;
- кусачки;
- акумуляторний дриль (гадаю, підійде й шуруповерт).
Щоб підготувати девайс до роботи треба:
- обрізати кусачками ручку йоржика до 15-20 см;
- під'єднати йоржик до дрилі замість свердла.
Далі, за допомогою дрилю з новою насадкою потрібно пройтися паралельно автомобільному килимку. Завдяки тому, що щітка для чистки унітаза може глибоко проникати у волокна речі, увесь застарілий пил та бруд вилітає за лічені секунди.
Невідомо, чи можуть краще почистити килимки на професійній автомийці.
@creative_explained
Genius way to clean those car mats! 🚘🤩 Thanks to @That40yearguy who showed it to me! #lifehacks #tipsandtrips #car #carcleaning #cleaninghacks♬ original sound - creative explained
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