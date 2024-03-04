Як використовувати туалетний йоржик для чистки килимків в автомобілі

Йоржик здатен почистити не лише унітаз. Фото: housedigest.com

Користувач TikTok під ніком creative_explained показав, як за допомогою туалетного йоржика швидко та якісно почистити автомобільні килимки. Щоправда, саму процедуру він провів не на дворі, а вдома прямо на столі, за що йому дорікнули у коментарях до поста.

Спосіб чистки доволі цікавий, тому має право на життя.

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Потрібно взяти:

новий дешевий туалетний йоржик з пластиковою ручкою;

кусачки;

акумуляторний дриль (гадаю, підійде й шуруповерт).

Щоб підготувати девайс до роботи треба:

обрізати кусачками ручку йоржика до 15-20 см;

під'єднати йоржик до дрилі замість свердла.

Далі, за допомогою дрилю з новою насадкою потрібно пройтися паралельно автомобільному килимку. Завдяки тому, що щітка для чистки унітаза може глибоко проникати у волокна речі, увесь застарілий пил та бруд вилітає за лічені секунди.

Невідомо, чи можуть краще почистити килимки на професійній автомийці.

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