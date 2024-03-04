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Як швидко почистити килимки в авто за допомогою йоржика для унітаза — лайфхак

4 березня 2024 15:40
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Як використовувати туалетний йоржик для чистки килимків в автомобілі
Йоржик здатен почистити не лише унітаз. Фото: housedigest.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Користувач TikTok під ніком creative_explained показав, як за допомогою туалетного йоржика швидко та якісно почистити автомобільні килимки. Щоправда, саму процедуру він провів не на дворі, а вдома прямо на столі, за що йому дорікнули у коментарях до поста.

Спосіб чистки доволі цікавий, тому має право на життя.

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Потрібно взяти:

  • новий дешевий туалетний йоржик з пластиковою ручкою;
  • кусачки;
  • акумуляторний дриль (гадаю, підійде й шуруповерт).

Щоб підготувати девайс до роботи треба:

  • обрізати кусачками ручку йоржика до 15-20 см;
  • під'єднати йоржик до дрилі замість свердла.

Далі, за допомогою дрилю з новою насадкою потрібно пройтися паралельно автомобільному килимку. Завдяки тому, що щітка для чистки унітаза може глибоко проникати у волокна речі, увесь застарілий пил та бруд вилітає за лічені секунди.

Невідомо, чи можуть краще почистити килимки на професійній автомийці.

@creative_explained

Genius way to clean those car mats! 🚘🤩 Thanks to @That40yearguy who showed it to me! #lifehacks #tipsandtrips #car #carcleaning #cleaninghacks

♬ original sound - creative explained

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авто
лайфхаки
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