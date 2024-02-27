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Як самостійно усунути дрібні подряпини на авто — сім простих рішень

27 лютого 2024 17:40
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Як легко позбутися невеликих подряпин на авто за допомогою підручних засобів
Зубна паста ефективно приховує подряпини. Фото: mag.toyota.co.uk
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Якщо на вашому автомобілі з'явилося кілька подряпин, їх легко можна прибрати самотужки, використовуючи кілька простих прийомів для тимчасового розв'язання проблеми. Важливо не гаяти час, адже маленькі пошкодження лакофарбового покриття машини можуть перетворитися з часом на великі проблеми з іржею.

Про це написав Lynn Layton Ford.

1. Вазелін

Потрібно очистити пошкоджену ділянку мильною водою. Потім нанесіть вазелін на ватний тампон і втирайте його в подряпину.

2. Зубна паста

Вимийте уражену ділянку м'яким милом з водою, щоб видалити бруд та сміття. Нанесіть просту (не гелеву) зубну пасту на подряпину ватним тампоном або ватною паличкою. Потім втирайте її в подряпину м'якою тканиною. Подряпина почне зникати на очах.

3. Лак для нігтів

Якщо в результаті подряпини залишилася відкрита ділянка металу, її можна покрити прозорим лаком для нігтів. Це вбереже метал від іржі та подальшого пошкодження. Перед тим приберіть з поверхні бруд та вологи.

4. Кольоровий маркер

Підберіть маркер під колір автомобіля. Зафарбуйте подряпину.

5. Косметичні олівці

В автомагазині підберіть олівець потрібного кольору на восковій основі. Затріть подряпини.

6. Полірувальна суміш

Поліролі продають в більшості автомагазинів. Перед використанням уважно вивчіть інструкцію, щоб випадково не пошкодити фарбу на машині.

7. Аерозольна фарба

Для усунення серйозніших подряпин використовуйте фарбу в балончику з автомагазину. Нанесіть її на чисту та суху поверхню. Після того, як фарба висохне, побачите помітну різницю.

Раніше ми писали, як самотужки швидко видалити дрібні подряпини на лобовому склі. Також розповідали про чотири способи позбавитися від подряпин та бруду на дисках коліс авто.

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