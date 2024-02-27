Как легко избавиться от небольших царапин на авто с помощью подручных средств

Зубная паста эффективно скрывает царапины. Фото: mag.toyota.co.uk

Если на вашем автомобиле появилось несколько царапин, их легко можно убрать своими силами, используя несколько простых приемов для временного решения проблемы. Важно не тратить попусту время, ведь маленькие повреждения лакокрасочного покрытия машины могут превратиться со временем в большие проблемы со ржавчиной.

Об этом написал Lynn Layton Ford.

1. Вазелин

Необходимо очистить поврежденный участок мыльной водой. Затем нанесите вазелин на ватный тампон и вотрите его в царапину.

2. Зубная паста

Вымойте пораженный участок мягким мылом с водой, чтобы удалить грязь и мусор. Нанесите простую (не гелевую) зубную пасту на царапину ватным тампоном или ватной палочкой. Затем вотрите ее в царапину мягкой тканью. Царапина начнет исчезать на глазах.

3. Лак для ногтей

Если в результате царапины остался открытый участок металла, его можно покрыть прозрачным лаком для ногтей. Это убережет металл от ржавчины и последующего повреждения. Но прежде уберите с поверхности грязь и влагу.

4. Цветной маркер

Подберите маркер под цвет автомобиля. Закрасьте царапину.

5. Косметические карандаши

В автомагазине подберите карандаш нужного цвета на восковом основании. Затрите царапины.

6. Полировальная смесь

Полироли продают в большинстве автомагазинов. Перед использованием внимательно изучите инструкцию, чтобы случайно не повредить краску на машине.

7. Аэрозольная краска

Для устранения более серьезных царапин используйте краску в баллончике из автомагазина. Нанесите на чистую и сухую поверхность. После того как краска высохнет, увидите заметную разницу.

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