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Як підготувати авто до весни — яких фатальних помилок слід уникнути

28 лютого 2024 11:35
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Підготовка авто до весни — що потрібно зробити водію, чого варто уникати
Весна приносить водіям свої сюрпризи. Фото: indystar.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

З настанням весни водії часто дозволяють собі розслабитися, адже вважають, що найгірші погодні умови вже позаду. Але це не так, автолюбителі мають бути пильними у будь-який сезон та не повторювати низки типових помилок.

Про це написала "Твоя машина".

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Запізнення з заміною або доповненням рідин в автомобілі призведе до великих проблем з двигуном, охолодженням та іншими системами та механізмами. Тому вкрай важливо перевірити рівні оливи, охолоджувальної рідини, рідини омивача скла тощо.

Обов'язково перевірте стан акумулятор.

Заміна шин

За прогнозами погоди, зимову гуму слід замінити в кінці березня або на початку квітня. Не тягніть з цим до травня, адже стан шин відіграє надважливу роль у безпеці на дорозі.

Помийте машину

Після зими на кузові автомобіля накопичуються сіль, реагенти та інші хімікати, які в перспективі провокують руйнування лакофарбового покриття та корозію. Ще й теплий сезон сам по собі важкий для машини через пил, комах та смолу з дерев.

Технічне обслуговування

Лише помити машину буде недостатньо. Не забувайте про регулярне технічне обслуговування двигуна, гальмівної системи, підвіски та інших важливих компонентів авто.

Перевірте кондиціонер

В теплий період року кондиціонер відіграє ключову роль у забезпеченні комфортного водіння. Перевірте його працездатність заздалегідь.

Увага на дорозі

Після складних зимових умов на дорозі, концентрація водіїв знижується. Але у теплий сезон дороги також небезпечні через підвищений трафік, подорожі на далекі відстані, погану видимість через дощі або навпаки сонячний блиск. Тому залишайтеся уважними.

Раніше ми писали, чому не працює кермо автомобіля та як розв'язати цю проблему. Також розповідали про ознаки, коли пора міняти гальма в авто, поки не пізно.

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