Заклинило кермо автомобіля — чому це трапилося та що робити

Несправне кермо є причиною важких аварій. Фото: getjerry.com

Рульова система забезпечує контроль над напрямком, в якому водій хоче веде автомобіль. Відмова керма машини є однією з найнебезпечніших проблем, тому важливо знати про причини цього та вчасно їм запобігти.

Про це написав This Day.

1. Проблемні шини

Недостатній тиск повітря в колесах може бути причиною того, що кермо важко повертається. Тому всі шини автомобіля потрібно накачати відповідно до рекомендацій виробника.

Нерівномірний знос передніх шин призведе до того, що автомобіль буде тягнути вбік. Нерівномірний протектор шин призводить до перекосу коліс, що є причиною жорсткого та тугого рульового управління при виконанні поворотів на дорозі.

2. Погана рульова рейка

Рульова рейка з'єднана з колесом через ряд валів і U-подібних шарнірів. Поступово ці деталі й сама рейка пошкоджуються та зношуються. Якщо ви відчуваєте тугий хід керма одразу після запуску автомобіля, проблема, безумовно, в рульовій рейці.

3. Пошкоджений ремінь

Серпантинний ремінь з часом зношується. Кермо стає жорсткішим, коли ремінь починає стиратися й ослаблюється. Затримка з ремонтом або заміною призведе до того, що ремінь порветься, а кермо вийде з ладу.

4. Витік рідини

Недостатній рівень рідини в системі гідропідсилювача трапляється, коли ділянка шланга, що знаходиться під тиском, дає тріщину або розхитується. Рідина витікає, що призводить до зниження тиску в системі та пересихання помпи. Як наслідок, кермо не отримує достатньої кількості рідини для вільної роботи.

5. Несправність помпи

Помпа відіграє важливу роль у створенні необхідного тиску в системі гідропідсилювача керма. Її пошкодження не призведе до повної зупинки керма. Його можна буде повертати, але для цього потрібно докладати набагато більше зусиль, що може бути небезпечно на різкому повороті.

6. Густа рідина

Рідина гідропідсилювача керма з часом накопичує бруд і сміття. Якщо не замінити її вчасно, вона стає занадто густою, щоб вільно протікати й змащувати всі частини системи. Це призведе до того, що кермо буде важко повертається, особливо на низьких швидкостях. Потрібно вимити стару рідину з системи та залити свіжу.

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