Дим вихлопних газів автомобіля: що означають різні види та кольори диму

Різний дим свідчить про неоднакові проблеми. Фото: dubizzle.com

Здебільшого вихлопи автомобіля повинні бути ледь помітними, тихо виводячи відпрацьовані гази, що утворилися в процесі згоряння палива. Але, якщо з труби повалив синій, білий або чорний дим, це означає, що на горизонті з'являється дорогий рахунок за ремонт машини.

Про це написав британський Auto Express.

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Білий дим

Це може бути просто пара, через конденсат у вихлопній трубі, або більш серйозна проблема, спричинена витоком охолоджувальної рідини двигуна. Надмірна кількість білого диму може свідчити про несправність прокладки головки блоку циліндрів.

Синій дим

Свідчить про спалення мастила. Існує ряд потенційних причин, найбільш серйозними з яких є зношеність ущільнень клапанів, поршневих кілець або турбокомпресорів.

Сірий дим

Може бути через надлишок оливи, несправність клапана примусової вентиляції картера (PCV), або витік трансмісійної рідини в автомобілях з АКПП.

Чорний дим

У бензинових автомобілях це означає, що спалюється забагато палива, і може бути ознакою проблем з повітряним фільтром або паливною форсункою.

У дизельних автомобілях це, швидше за все, накопичення сажі або очищення сажового фільтра. Триваліша поїздка автомагістраллю на швидкості, щоб збільшити обороти, дасть фільтру можливість очиститися та розв'язати проблему.

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