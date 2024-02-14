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На какие проблемы указывает разный цвет дыма из выхлопной трубы автомобиля

14 февраля 2024 19:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Дым выхлопных газов автомобиля: что означают разные виды и цвет дыма
Различный дым свидетельствует о неодинаковых проблемах. Фото: dubizzle.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

В большинстве своем выхлопы автомобиля должны быть едва заметными, тихо выводя отработавшие газы, образовавшиеся в процессе сгорания топлива. Но если из трубы повалил синий, белый или черный дым, это значит, что на горизонте появляется дорогостоящий счет за ремонт машины.

Об этом написал британский Auto Express.

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Белый дым

Это может быть просто пар из-за конденсата в выхлопной трубе, или более серьезная проблема, вызванная утечкой охлаждающей жидкости двигателя. Чрезмерное количество белого дыма может свидетельствовать о неисправности головки блока цилиндров.

Синий дым

Свидетельствует о сожжении смазки. Существует ряд потенциальных причин, наиболее серьезными из которых является износ уплотнений клапанов, поршневых колец или турбокомпрессоров.

Серый дым

Может быть из-за избытка масла, неисправности клапана принудительной вентиляции картера (PCV) или утечки трансмиссионной жидкости в автомобилях с АКПП.

Черный дым

В бензиновых автомобилях это означает, что много топлива сжигается, и может быть признаком проблем с воздушным фильтром или топливной форсункой.

В дизельных автомобилях это, скорее всего, накопление сажи или очистка сажевого фильтра. Более длительная поездка автомагистралью на скорости, чтобы увеличить обороты, даст фильтру возможность очиститься и решить проблему.

Ранее мы писали о трех самых распространенных скрытых поломках авто, и как их вовремя обнаружить. Также рассказывали, чем грозит автомобилю длительный простой зимой.

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