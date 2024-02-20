Заклинил руль автомобиля — почему это произошло и что делать

Неисправный руль является причиной тяжелых аварий. Фото: getjerry.com

Рулевая система обеспечивает контроль над направлением, в котором водитель хочет вести автомобиль. Отказ руля машины является одной из самых опасных проблем, поэтому важно знать о причинах этого и предотвратить их вовремя.

Об этом пишет This Day.

1. Проблемные шины

Недостаточное давление воздуха в колесах может быть причиной того, что руль тяжело поворачивается. Поэтому все шины автомобиля нужно накачать в соответствии с рекомендациями производителя.

Неравномерный износ передних шин приведет к тому, что автомобиль будет тянуть в сторону. Неравномерный протектор шин приводит к перекосу колес, что является причиной жесткого и тугого рулевого управления при поворотах на дороге.

2. Плохая рулевая рейка

Рулевая рейка соединена с колесом через ряд валов и U-образных шарниров. Постепенно эти детали и сама рейка повреждаются и изнашиваются. Если вы ощущаете тугой ход руля сразу после запуска автомобиля, проблема, безусловно, в рулевой рейке.

3. Поврежденный ремень

Серпантинный ремень со временем изнашивается. Руль становится жестче, когда ремень начинает стираться и ослабляется. Задержка с ремонтом или заменой приведет к тому, что ремень порвется, а руль выйдет из строя.

4. Утечка жидкости

Недостаточный уровень жидкости в системе гидроусилителя случается, когда находящийся под давлением участок шланга дает трещину или расшатывается. Жидкость вытекает, что приводит к снижению давления в системе и пересыханию насоса. Как следствие, руль не получает достаточное количество жидкости для свободной работы.

5. Неисправность помпы

Помпа играет немаловажную роль в создании необходимого давления в системе гидроусилителя руля. Ее повреждение не приведет к полной остановке руля. Его можно будет поворачивать, но для этого нужно прилагать гораздо больше усилий, что может оказаться опасным на резком повороте.

6. Густая жидкость

Жидкость гидроусилителя руля со временем скапливает грязь и мусор. Если ее не заменить вовремя, она становится слишком густой, чтобы свободно протекать и смазывать все части системы. Это приведет к тому, что руль будет тяжело поворачиваться, особенно на низких скоростях. Следует вымыть старую жидкость из системы и залить свежую.

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