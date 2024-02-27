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Коли потрібно міняти зимні шини на літні у 2024 році — правила та ціни в Україні

27 лютого 2024 12:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Заміна зимової гуми на авто у 2024 році — причини, терміни, ціни
Зимові шини небезпечні в теплу погоду. Фото: capitalone.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Зима добігає кінця, а отже, час задуматися про заміну гуми на автомобілях з зимової на літню. Адже покришки, які призначені для їзди в холодну погоду, стають небезпечними для водія та його пасажирів з настанням тепла.

Коли слід замінити гуму та скільки це зараз коштує в Україні.

Навіщо міняти гуму

  • Зимові покришки м'якіші за літні, тому за теплої погоди така гума нагрівається, розм'якшується та швидше зношується.
  • Зимові шини у теплу погоду мають гірше зчепленням, тому зростає ризик аварій під час швидкісних поворотів та різкого гальмування.
  • В теплу погоду зимова гума має вищий опір коченню, тому авто змушено витрачати більше палива.

Коли міняти зимову гуму на літню

В Україні немає законодавчо закріпленого обов'язку міняти шини залежно від сезону, як це регулюється у багатьох країнах світу. Такий законопроєкт лише внесений недавно на розгляд до Верховної Ради.

Отже, міняти гуму потрібно, орієнтуючись на погодні умови. Виробники рекомендують робити це коли добова температура повітря стабільно становить щонайменше +7 ℃. Судячи з прогнозів погоди, оптимальний час для цього у 2024 році — кінець березня або початок квітня.

Скільки коштує заміна гуми

За даними РБК-Україна, вартість такої послуги у Києві починається від 500 грн та досягати 1500 грн для преміальних моделей. Загалом ціни на заміну шин залежить від діаметра коліс та виду авто.

Коли потрібно міняти зимні шини на літні у 2024 році — правила та ціни в Україні - фото 1
Джерело: РБК-Україна

Раніше ми писали, чому варто поміняти усі чотири шини на авто, якщо пошкоджена лише одна. Також повідомлялося, що виробників шин змусять створити гуму, яка буде менш шкідливою для довкілля.

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