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Чому варто поміняти усі чотири шини на авто, якщо пошкоджена лише одна

1 лютого 2024 11:40
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Лайфхак: чому варто замінити всі чотири покришки в авто, навіть коли зіпсована всього одна шина
Коли ви замінюєте лише одну покришку, глибина її протектора відрізняється від інших трьох, що може вплинути стійкість автомобіля. Фото: uchanics.ca
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Якщо пробите колесо ще можна залатати, то це лише клопіт. Але якщо ремонт неможливий, варто визначити, чи не потягне це за собою заміну усього комплекту з чотирьох шин.

Про це написав Lifehacker.

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Коли можна обійтися заміною однієї шини

Більшість фахівців наполягають на заміні усіх чотирьох шин, навіть якщо вони відносно нові, а у вас зіпсувалася лише одна. Адже, коли ви замінюєте лише одну покришку, глибина її протектора відрізняється від інших трьох, що може вплинути стійкість автомобіля, його здатність розганятися, гальмувати та проходити повороти.

Звичайно, не всі можуть дозволити собі одразу придбати комплект нових покришок. Тому у крайньому разі можна замінити лише одну шину, якщо інші покришки втратили лише від 2/32 до 4/32 від початкової глибини протектора.

Коли варто замінити всі чотири шини

  • Повнопривідний автомобіль

Такі авто, як правило, чутливі навіть до незначних відмінностей у глибині протектора, діаметрі шин на осі та між шинами на різних осях. Ці відмінності можуть призвести до збоїв у роботі трансмісії.

  • Однопривідний автомобіль з чотирма зношеними шинами

У деяких випадках можна обійтися заміною двох з чотирьох шин на такому авто, позаяк передня або задня пара буде мати більший знос. Однак, якщо чотири шини зношені приблизно на 70% (або більше), рекомендується замінити весь комплект.

Раніше ми писали, чому навіть з гарною зимовою гумою авто нестійке на дорозі. Також експерти перерахували усі переваги та недоліки шипованих шин.

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