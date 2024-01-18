Лайфхаки: вже час шипувати шині на колесах авто чи ні

Шиповані шини оптимальні не для будь-якої дороги. Фото: tractionlife.com

Готові шиповані покришки коштують дорожче за звичайну зимову гуму, тому деякі магазини передбачають послугу встановлення шипів вже у розпал холодного сезону. Щоб зрозуміти, чи потрібно автовласнику витрачати зайві кошти на це, варто зважити усі переваги та недоліки таких шин.

Про це написав Hyser.

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Переваги шипованих шин

Здатність забезпечувати надійне зчеплення зі снігом та льодом.

Поліпшена стійкість на мокрій дорозі — дощовій або зледенілій.

Скорочення гальмівного шляху до 50% на зледенілій дорозі.

Збільшено прискорення на 30% порівняно зі звичайними шинами.

Довший термін служби та рівномірне зношування, що економить гроші автовласникам.

Недоліки шипованих шин

Більш шумні в порівнянні зі звичайними зимовими шинами, що дратує водіїв, які люблять тишу в салоні.

Зазвичай мають вищий опір коченню, що призводить до більшого розходу палива.

Як правило дорожчі за інші варіанти зимових шин, що робить їх недоступними для деяких автовласників.

Кому та коли слід шипувати покришки

Шиповані шини ідеально пристосовані для пересування довгими ділянками льодових та засніжених доріг. Вони корисні для міжміського та сільського бездоріжжя у снігові та морозні зими з частими відлигами, які змінюються ожеледицею.

Водночас для їзди містом з доглянутими дорогами та при низьких температурах більше пасують звичайні моделі зимових шин, які рекомендуються для сухого покриття. Адже з ними легше поводитися при низьких температурах, вони менш шумні та не так сильно ушкоджують дорогу.

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