Лайфхаки: пора шиповать шины на колесах авто или нет

Шипованные шины оптимальны не для любой дороги. Фото: tractionlife.com

Готовые шипованные покрышки стоят дороже обычной зимней резины, поэтому некоторые магазины предусматривают услугу установки шипов уже в разгар холодного сезона. Чтобы понять, нужно ли автовладельцу тратить лишние средства, стоит учесть все преимущества и недостатки таких шин.

Об этом написал Hyser.

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Преимущества шипованных шин

Способность обеспечивать надежное сцепление со снегом и льдом.

Улучшенная устойчивость на мокрой дороге — дождевой или обледенелой.

Сокращение тормозного пути до 50% на обледенелой дороге.

Увеличенное ускорение на 30% по сравнению с обычными шинами.

Более длительный срок службы и равномерный износ, что экономит деньги автовладельцам.

Недостатки шипованных шин

Более шумные по сравнению с обычными зимними шинами, что раздражает водителей, любящих тишину в салоне.

Обычно имеют более высокое сопротивление качению, что приводит к большему расходу топлива.

Как правило, дороже других вариантов зимних шин, что делает их недоступными для некоторых автовладельцев.

Кому и когда следует шиповать покрышки

Шипованные шины идеально приспособлены для передвижения по длинным участкам ледовых и заснеженных дорог. Они полезны для междугородного и сельского бездорожья в снеговые и морозные зимы с частыми оттепелями, сменяющимися гололедицей.

В то же время для езды по городу с ухоженными дорогами и при низких температурах больше подходят обычные модели зимних шин, которые рекомендуются для сухого покрытия. Ведь с ними легче обращаться при низких температурах, они менее шумны и не так сильно повреждают дорогу.

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