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Преимущества и недостатки шипованных шин — нужны ли они на городских авто

18 января 2024 11:03
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Лайфхаки: пора шиповать шины на колесах авто или нет
Шипованные шины оптимальны не для любой дороги. Фото: tractionlife.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Готовые шипованные покрышки стоят дороже обычной зимней резины, поэтому некоторые магазины предусматривают услугу установки шипов уже в разгар холодного сезона. Чтобы понять, нужно ли автовладельцу тратить лишние средства, стоит учесть все преимущества и недостатки таких шин.

Об этом написал Hyser.

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Преимущества шипованных шин

  • Способность обеспечивать надежное сцепление со снегом и льдом.
  • Улучшенная устойчивость на мокрой дороге — дождевой или обледенелой.
  • Сокращение тормозного пути до 50% на обледенелой дороге.
  • Увеличенное ускорение на 30% по сравнению с обычными шинами.
  • Более длительный срок службы и равномерный износ, что экономит деньги автовладельцам.

Недостатки шипованных шин

  • Более шумные по сравнению с обычными зимними шинами, что раздражает водителей, любящих тишину в салоне.
  • Обычно имеют более высокое сопротивление качению, что приводит к большему расходу топлива.
  • Как правило, дороже других вариантов зимних шин, что делает их недоступными для некоторых автовладельцев.

Кому и когда следует шиповать покрышки

Шипованные шины идеально приспособлены для передвижения по длинным участкам ледовых и заснеженных дорог. Они полезны для междугородного и сельского бездорожья в снеговые и морозные зимы с частыми оттепелями, сменяющимися гололедицей.

В то же время для езды по городу с ухоженными дорогами и при низких температурах больше подходят обычные модели зимних шин, которые рекомендуются для сухого покрытия. Ведь с ними легче обращаться при низких температурах, они менее шумны и не так сильно повреждают дорогу.

Ранее мы писали, как спуститься по обледеневшему склону и не разбить авто. Также рассказывали, почему авто ржавеют зимой и как с этим бороться.

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