Лайфхаки: пора шиповать шины на колесах авто или нет

Преимущества и недостатки шипованных шин — нужны ли они на городских авто
Готовые шипованные покрышки стоят дороже обычной зимней резины, поэтому некоторые магазины предусматривают услугу установки шипов уже в разгар холодного сезона. Чтобы понять, нужно ли автовладельцу тратить лишние средства, стоит учесть все преимущества и недостатки таких шин.
Об этом написал Hyser.
Преимущества шипованных шин
- Способность обеспечивать надежное сцепление со снегом и льдом.
- Улучшенная устойчивость на мокрой дороге — дождевой или обледенелой.
- Сокращение тормозного пути до 50% на обледенелой дороге.
- Увеличенное ускорение на 30% по сравнению с обычными шинами.
- Более длительный срок службы и равномерный износ, что экономит деньги автовладельцам.
Недостатки шипованных шин
- Более шумные по сравнению с обычными зимними шинами, что раздражает водителей, любящих тишину в салоне.
- Обычно имеют более высокое сопротивление качению, что приводит к большему расходу топлива.
- Как правило, дороже других вариантов зимних шин, что делает их недоступными для некоторых автовладельцев.
Кому и когда следует шиповать покрышки
Шипованные шины идеально приспособлены для передвижения по длинным участкам ледовых и заснеженных дорог. Они полезны для междугородного и сельского бездорожья в снеговые и морозные зимы с частыми оттепелями, сменяющимися гололедицей.
В то же время для езды по городу с ухоженными дорогами и при низких температурах больше подходят обычные модели зимних шин, которые рекомендуются для сухого покрытия. Ведь с ними легче обращаться при низких температурах, они менее шумны и не так сильно повреждают дорогу.
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