Авто на ледяном склоне: правила спуска для сохранения машины

Лайфхаки — как спуститься по оледеневшему склону и не разбить авто
Спуск на авто со склона, покрытого льдом, требует соблюдения правильной техники вождения. Ведь важно не утратить контроль над машиной, чтобы не попасть в аварийную ситуацию.
Об этом написал Hyser.
Автоэксперты рассказали, как правильно вести себя за рулем для безопасного спуска по ледяному склону.
Контроль скорости
Сбрасывать скорость нужно еще до вершины склона, ведь слишком быстрое движение может привести к потере управления. Плавное замедление помогает избежать риска скольжения.
Очередность тормозов и руля
Не нужно одновременно нажимать на тормоза и выкручивать руль, потому что можно потерять контроль над автомобилем и получить вращение авто.
Не ускоряйтесь на поворотах
Не давите педаль газа на поворотах, так как это может снизить сцепление передних колес с дорогой. Ускоряйтесь только на прямых участках для поддержания устойчивости автомобиля.
Более безопасные участки
Двигайтесь поближе к правому краю дороги или даже по обочине, где снег менее уплотнен и дает лучшее сцепление.
Если автомобиль начал скользить, а остановиться почти невозможно, попробуйте прижать машину к снежному бортику:
- подъезжайте к бортику под углом;
- резко вращайте руль влево перед столкновением, чтобы обеспечить боковое прижатие.
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