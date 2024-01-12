Авто на ледяном склоне: правила спуска для сохранения машины

Соблюдение правил зимнего вождения обеспечит беспроблемный спуск по обмерзшему склону. Фото: peninsuladailynews.com

Спуск на авто со склона, покрытого льдом, требует соблюдения правильной техники вождения. Ведь важно не утратить контроль над машиной, чтобы не попасть в аварийную ситуацию.

Об этом написал Hyser.

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Контроль скорости

Сбрасывать скорость нужно еще до вершины склона, ведь слишком быстрое движение может привести к потере управления. Плавное замедление помогает избежать риска скольжения.

Очередность тормозов и руля

Не нужно одновременно нажимать на тормоза и выкручивать руль, потому что можно потерять контроль над автомобилем и получить вращение авто.

Не ускоряйтесь на поворотах

Не давите педаль газа на поворотах, так как это может снизить сцепление передних колес с дорогой. Ускоряйтесь только на прямых участках для поддержания устойчивости автомобиля.

Более безопасные участки

Двигайтесь поближе к правому краю дороги или даже по обочине, где снег менее уплотнен и дает лучшее сцепление.

Если автомобиль начал скользить, а остановиться почти невозможно, попробуйте прижать машину к снежному бортику:

подъезжайте к бортику под углом;

резко вращайте руль влево перед столкновением, чтобы обеспечить боковое прижатие.

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